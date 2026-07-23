Uciążliwy remont w centrum zbliża się do finału, ale tramwaje mostem Poniatowskiego nie pojadą!

Nowa warszawska Syrenka pojawiła się w samym centrum

Na remontowanym przejeździe na skrzyżowaniu Emilii Plater i Al. Jerozolimskich pojawiły się już pierwsze wielkogabarytowe płyty prefabrykowane - produkuje, dostarcza i układa je zakład KZN z Krakowa. Na jednej z płyt atrakcyjna ciekawostka - wytłoczony herb Warszawy z Syrenką. Będzie widoczny na torowisku między Dworcem Centralnym a wieżowcem dawnego Marriotta.

- Technologię płyt prefabrykowanych na dużą skalę zastosowaliśmy w zeszłym roku na Pl. Zawiszy. Umożliwia ona kompleksowy remont przejazdu, z wymianą podbudowy, w krótkim czasie – zwraca uwagę Konrad Niklewicz, wiceprezes Tramwajów Warszawskich.

Internauci atakują, że z taką technologią prace na całym newralgicznym torowisku w Jerozolimskich powinny trwać 24 godziny na dobę (tak było rok temu na pl. Zawiszy), a nie dwa miesiące. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej mają już serdecznie dość korków przy Centralnym, w których utykają także stada autobusów (z tym zastępczym Z-9 włącznie). Przejazd z Ochoty do Ronda Waszyngtona w środku dnia trwa teraz czasami ponad pół godziny.

Prace na przejeździe przy E. Plater potrwają do końca lipca. To ostatni z pięciu remontowanych przejazdów na odcinku od Ronda Waszyngtona do pl. Starynkiewicza.

Kiedy koniec prac w Alejach i na moście Poniatowskiego?

Jak zapewnił nas rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz tramwaje wrócą na tory w Alejach po weekendzie „powstańczym” 3 sierpnia. Ale z Ochoty dojadą tylko… do ronda De Gaulle’a. Tu będą zawracać. Przez most nadal będzie kursować komunikacja zastępcza. Bo na moście Poniatowskiego nadal trwać będzie remont. Tam po rozebraniu konstrukcji tramwajarze odkryli, że system odwodnienia, który według dokumentacji miał działać, w rzeczywistości od lat był niesprawny.

− To nieprzyjemna niespodzianka, bo musieliśmy pilnie szukać rozwiązań dla tego, co odkryliśmy po zdemontowaniu płyty torowisk − wyjaśniał Konrad Niklewicz.

Na Pradze nadal tramwaje będą kursować przez Rondo Waszyngtona Zieleniecką i do ronda Wiatraczna. Jakie linie tramwajowe wrócą na początku sierpnia. – Szczegóły wkrótce. Jesteśmy w trakcie ostatnich ustaleń z ZDM i ZTM organizacji robót i komunikacji w tym miejscu – mówił wczoraj „SE” Witold Urbanowicz. TW.

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