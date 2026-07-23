Ogromny pożar salonu samochodowego na Bródnie. Nad stolicą kłęby czarnego dymu

Pożar warsztatu i salonu przy trasie S8 na Bródnie

Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartek, 23 lipca, wcześnie rano na warszawskim Bródnie. Po godzinie 5:00 ogień pojawił się przy ulicy Krasnobrodzkiej, w rejonie znanym z nagromadzenia obiektów motoryzacyjnych. Płomienie bardzo szybko ogarnęły teren warsztatu i salonu samochodowego, zagrażając pobliskim halom magazynowym oraz komisom.

Służby błyskawicznie zareagowały na wezwanie i obecnie na miejscu zdarzenia działa 45 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. W trudnej walce z żywiołem ratowników wspierają operatorzy dronów rozpoznawczych, podnośniki oraz specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego.

Z najnowszych doniesień wynika, że strażakom udało się opanować najpoważniejsze zarzewia ognia, jednak akcja dogaszania zgliszcz może potrwać jeszcze wiele godzin. Całkowitemu zniszczeniu uległ budynek salonu, a płomienie strawiły również zaparkowane tam pojazdy.

- Trwa dogaszanie zarzewia ognia. Pożarem objęty został cały budynek o powierzchni 80x40. O 5:09 dostaliśmy zgłoszenie o pożarze warsztatu przy ulicy Krasnobrodzkiej, po dojechaniu na miejsce okazało się, że ogień objął też salon samochodowy Forda i niektóre samochody, które znajdowały się obok niego. Na tę chwilę nie znamy przyczyn pożaru, będzie je ustalała policja. Nie było potrzeby ewakuacji nikogo z terenu, nie ma informacji o osobach poszkodowanych - przekazał mediom Łukasz Wujek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Ważny apel służb w związku z pożarem na Krasnobrodzkiej

Z uwagi na ogromną skalę pożaru, w rejonie Bródna uformowały się potężne kłęby gęstego, czarnego dymu. Słup dymu jest na tyle duży, że można go dostrzec nawet z bardzo oddalonych dzielnic stolicy.

W związku z trudną sytuacją strażacy wystosowali apel do Warszawiaków. Służby proszą o omijanie rejonu zdarzenia, co ma na celu ułatwienie prowadzonych działań gaśniczych. Co więcej, istnieje ryzyko, że w powietrzu unoszą się toksyczne substancje pochodzące z palących się materiałów i chemikaliów.

Dla ruchu całkowicie zamknięto ulicę Krasnobrodzką. Zdarzenie to nie spowodowało jednak utrudnień na pobliskiej trasie S8, gdzie samochody mogą przemieszczać się bez żadnych przeszkód.

Artykuł powstał we współpracy z Michałem Rawą z Radia Eska.

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