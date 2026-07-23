Wielki pożar i wybuchy w Warszawie! Kłęby dymu nad stolicą

Ogromny pożar salonu samochodowego na warszawskim Bródnie. Nad miastem unoszą się kłęby czarnego dymu

Duży pożar wybuchł dziś, w w czwartek 23 lipca rano przy ulicy Krasnobrodzkiej na warszawskim Targówku. Ogień pojawił się na terenie, gdzie znajdują się hala magazynowa, warsztaty samochodowe, komisy oraz salon samochodowy. Na miejscu trwa akcja gaśnicza. Nad miejscem pożaru unoszą się ogromne kłęby czarnego dymu. Widać je z wielu części Warszawy, a także z trasy S8 w rejonie węzła Łabiszyńska. Informacje o pożarze jako pierwsi przekazywali mieszkańcy i kierowcy, którzy zauważyli dym z dużej odległości. – Pali się przed stacją benzynową w stronę centrum. Już ciężko się oddycha – relacjonował jeden ze słuchaczy RMF FM.

Brak informacji o poszkodowanych. Nie wiadomo, co spowodowało pożar

Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie wiadomo również, co było przyczyną pożaru ani jak duża powierzchnia została objęta ogniem. Strażacy prowadzą działania, aby opanować sytuację i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia na kolejne budynki. Pożar powoduje także utrudnienia komunikacyjne. Kierowcy muszą liczyć się z problemami w ruchu w okolicy ulicy Krasnobrodzkiej. Służby apelują o zachowanie ostrożności i, jeśli to możliwe, omijanie tego rejonu miasta. Gęsty dym widoczny jest z odległości kilku kilometrów. Mieszkańcy okolicznych osiedli publikują w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania, na których widać wielką chmurę czarnego dymu unoszącą się nad Targówkiem. Strażacy cały czas walczą z ogniem. Akcja trwa, a służby zapowiadają, że będą przekazywać kolejne informacje po opanowaniu sytuacji. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają działania ani jakie będą straty spowodowane pożarem.

Sonda Wiesz co robić w przypadku pożaru? Tak Nie

Warszawskie Bródno teraz. Słychać wybuchy i to mocne. Tam są setki nowych aut. Zbiorniki, itd. pic.twitter.com/VH8zD9sJd8— Piotr Woźniak (@Woz_Piotr) July 23, 2026