Zobaczyła bociana, zadzwoniła na policję. Nietypowa interwencja na Mazowszu

Zobaczyła bociana, zadzwoniła na policję

Sytuacja miała miejsce w niedzielę, 19 lipca, na Mazowszu. Mieszkanka gminy Raciąż, wracając do domu, zauważyła niedaleko swojej posesji bociana. Nie wiedząc, do jakiej instytucji zwrócić się o pomoc, zdecydowała się zadzwonić pod numer alarmowy. - Z jej relacji wynikało, że ptak najprawdopodobniej wypadł z gniazda - przekazała nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Ptak otrzymał potrzebną pomoc

Zgłoszenie zaniepokojonej losem ptaka kobiety trafiło do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku, a na miejsce skierowano patrol z komisariatu w Raciążu.

- Policjanci potwierdzili, że młody bocian wymaga pomocy. Zwierzę żyło, jednak miało wyraźne problemy z poruszaniem się. Funkcjonariusze odpowiednio zabezpieczyli ptaka, umieszczając go w kartonie i ograniczający ryzyko dalszych obrażeń - poinformowała nadkom. Drężek-Zmysłowska.

Następnie mundurowi skontaktowali się ze specjalistycznym ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt na terenie gminy Baboszewo. To właśnie tam policjanci przewieźli młodego bociana. Ptak trafił pod opiekę specjalistów.

Kajtek-Bocian podwórkowy ze Studziana