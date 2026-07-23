Pogoda w Warszawie: 24-26 lipca

Mieszkańcy Warszawy w najbliższy weekend doświadczą prawdziwej pogodowej huśtawki. Każdy dzień przyniesie nieco inne warunki, a temperatura będzie systematycznie rosła. Największa zmiana czeka nas w niedzielę, która pod względem temperatury mocno odróżni się od reszty weekendu. Niestety, wyższym wartościom na termometrach towarzyszyć będą również inne zjawiska.

Początek weekendu z deszczem

Piątek, 24 lipca, przywita mieszkańców stolicy sporym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Nie będą to intensywne ulewy, ale warto mieć przy sobie parasol. Temperatura maksymalna w ciągu dnia sięgnie około 22 stopni Celsjusza, co zapewni umiarkowane odczucia termiczne. Nocą termometry wskażą około 15°C. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s, nie wpływając znacząco na komfort.

Sobota przyniesie przerwę w opadach

Sobota, 25 lipca, zapowiada się jako najspokojniejszy dzień weekendu, szczególnie pod względem opadów. Tego dnia w Warszawie nie powinno padać, co stworzy dobre warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Na niebie utrzyma się jednak duże zachmurzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do około 25°C. Warto jednak pamiętać, że noc z soboty na niedzielę będzie najchłodniejsza podczas całego weekendu – słupki rtęci spadną do około 14 stopni. Wiatr nieco osłabnie.

Finał weekendu z wysoką temperaturą i deszczem

Niedziela, 26 lipca, przyniesie największą zmianę w pogodzie. Ten dzień będzie zdecydowanie najcieplejszy – termometry mogą pokazać nawet 31 stopni Celsjusza. Wyższej temperaturze towarzyszyć będzie jednak powrót deszczu. Zachmurzenie określane jest jako umiarkowane, więc mogą pojawiać się przejaśnienia, ale opady są bardzo prawdopodobne. Dodatkowo nasili się wiatr, który osiągnie prędkość blisko 5 m/s.

Jak zaplanować weekend w stolicy?

Przy tak zmiennej aurze warto dobrze rozplanować aktywności. Piątek, z uwagi na deszcz i umiarkowaną temperaturę, może sprzyjać spędzaniu czasu w miejscach zadaszonych. Z kolei sobota będzie idealnym dniem na dłuższe spacery po parkach, wycieczki rowerowe czy spotkania w ogródkach restauracyjnych – brak deszczu to największy atut tego dnia. Niedziela, mimo wysokiej temperatury, może okazać się kapryśna. Powracające opady i silniejszy wiatr mogą pokrzyżować plany na otwartej przestrzeni, dlatego warto mieć alternatywę pod dachem.

Dane pogodowe: OpenWeather