Przebudowa Grzybowskiej w Warszawie. Nowe zasady ruchu i utrudnienia

Vanessa Nachabe
2026-07-23 11:32

Wielka przebudowa ulicy Grzybowskiej wkracza w kolejną fazę. Mieszkańcy Warszawy, a zwłaszcza kierowcy, mogą odetchnąć z ulgą, już od piątku, 24 lipca, jeden z kluczowych odcinków zostanie ponownie otwarty dla ruchu. Warto jednak zapoznać się ze szczegółowymi zmianami w organizacji ruchu, aby sprawnie poruszać się po mieście.

Niebieska tablica z napisem ulica Grzybowska Mirów. O szczegółach przebudowy drogi przeczytasz na SE.
Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Ulica Grzybowska w Warszawie przed przebudową
  •  Ważna wiadomość dla kierowców w Warszawie: ulica Grzybowska częściowo otwiera się po przebudowie, wprowadzając znaczące zmiany w organizacji ruchu.
  •  Od piątku, 24 lipca, przejazd będzie możliwy na odcinku Siedmiogrodzka-Przyokopowa, ale wyłącznie w jednym kierunku, co wymaga znajomości nowych zasad i objazdów.
  •  Warto wiedzieć, jak precyzyjnie poruszać się po Grzybowskiej i uniknąć utrudnień, by sprawnie dotrzeć do celu.

Postępy w przebudowie ulicy Grzybowskiej

Prace budowlane na ulicy Grzybowskiej trwają od jesieni ubiegłego roku. Inwestycja rozpoczęła się w rejonie Muzeum Powstania Warszawskiego, a następnie objęła kolejne odcinki: od Towarowej do Żelaznej oraz od Żelaznej do Alei Jana Pawła II. Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa modernizacja tej ważnej arterii, mająca na celu zwiększenie jej funkcjonalności i estetyki.

Aktualny stan prac i otwarcie fragmentu ulicy

Na odcinku między ulicami Siedmiogrodzką a Przyokopową zakończono już prace podziemne oraz układanie nowej nawierzchni jezdni. Trwają tam jeszcze ostatnie roboty brukarskie oraz montaż latarni ulicznych. To właśnie ten fragment zostanie udostępniony dla ruchu samochodowego. Po drugiej stronie ulicy Towarowej drogowcy kontynuują przebudowę instalacji podziemnych i oświetlenia, a także układają nową nawierzchnię na przebudowanej jezdni po stronie południowej. Między Żelazną a Aleją Jana Pawła II widoczny jest już zarys przyszłej drogi, a rozbierana kostka kamienna jest przygotowywana do ponownego wykorzystania.

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Kluczowe zmiany w organizacji ruchu od 24 lipca

Od piątku, 24 lipca, na ulicy Grzybowskiej wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy będą mogli ponownie korzystać z jej fragmentu, jednak w określonych warunkach.Otwarty zostanie odcinek Grzybowskiej pomiędzy Karolkową a Przyokopową.Kierunek jazdy: Ruch na tym fragmencie będzie odbywał się wyłącznie w kierunku Przyokopowej.W celu przejazdu w przeciwnym kierunku, należy korzystać z objazdu ulicą Kasprzaka do Skierniewickiej. Skręt z Grzybowskiej w ulicę Karolkową będzie możliwy wyłącznie w lewo. Na Karolkowej, przy skrzyżowaniu, nadal obowiązuje ruch jednokierunkowy.Na pozostałych odcinkach przebudowywanej ulicy organizacja ruchu pozostaje bez zmian. Ruch odbywa się w jednym kierunku: od Przyokopowej do Towarowej oraz od Alei Jana Pawła II w stronę Żelaznej i dalej do Towarowej.

Przyszłość ulicy Grzybowskiej 

Po zakończeniu wszystkich prac, planowanym na wiosnę 2027 roku, ulica Grzybowska ma stać się nowoczesną, funkcjonalną i bezpieczną przestrzenią miejską. Na odcinku między Towarową a Aleją Jana Pawła II pojawią się dwie jezdnie, każda z jednym pasem ruchu. Od Towarowej do Karolkowej ulica będzie miała jedną jezdnię. Zostaną wybudowane nowe chodniki oraz drogi lub pasy dla rowerów. Pojawią się nowe przystanki autobusowe, a parkowanie zostanie uporządkowane. Wzdłuż ulicy zaplanowano liczne zieleńce z ponad setką drzew, trzynastoma tysiącami krzewów, bylinami i trawami. Inwestycja jest realizowana przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, a wykonawcą prac jest firma Strabag Sp. z o.o. Koszt robót wynosi 50,8 mln zł.

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Kluczowe zmiany w organizacji ruchu od 24 lipca Od piątku, 24 lipca, na ulicy Grzybowskiej wprowadzone zostaną istotne zmiany w organizacji ruchu.
Autor: infoulice.pl/ Materiały prasowe Kierowcy będą mogli ponownie korzystać z jej fragmentu, jednak w określonych warunkach: Otwarty odcinek: Otwarty zostanie odcinek Grzybowskiej pomiędzy Karolkową a Przyokopową. Kierunek jazdy: Ruch na tym fragmencie będzie odbywał się wyłącznie w kierunku Przyokopowej. Objazd: W celu przejazdu w przeciwnym kierunku, należy korzystać z objazdu ulicą Kasprzaka do Skierniewickiej. Skręt w Karolkową: Skręt z Grzybowskiej w ulicę Karolkową będzie możliwy wyłącznie w lewo. Na Karolkowej, przy skrzyżowaniu, nadal obowiązuje ruch jednokierunkowy. Na pozostałych odcinkach przebudowywanej ulicy organizacja ruchu pozostaje bez zmian. Ruch odbywa się w jednym kierunku: od Przyokopowej do Towarowej oraz od Alei Jana Pawła II w stronę Żelaznej i dalej do Towarowej.
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