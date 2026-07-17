Warszawskie Aleje Jerozolimskie czekają intensywne prace remontowe, które w najbliższych weekend całkowicie zmienią organizację ruchu.

Warszawskie Aleje Jerozolimskie czekają intensywne prace remontowe, które całkowicie zmienią organizację ruchu.

Kluczowy odcinek w kierunku Dworca Zachodniego zostanie zamknięty od Placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego „Grzymały”, wprowadzając liczne objazdy.

Oto szczegółowe terminy, trasy alternatywne i zmiany w komunikacji, aby sprawnie poruszać się po mieście.

Remont Alej Jerozolimskich w Warszawie

Już w najbliższy weekend drogowcy wezmą się za drugi, ostatni etap gruntownego remontu Alej Jerozolimskich na Ochocie. Frezowanie jezdni na odcinku od Placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego „Grzymały” oznacza spore utrudnienia, ale tylko w weekend.

Zakaz parkowania przy Spiskiej

Przed rozpoczęciem remontu drogowcy przygotowali objazdy. Już od czwartku, 16 lipca, od godziny 9:00 do poniedziałku, 20 lipca, do godziny 5:00 obowiązywał będzie zakaz parkowania na kilku miejscach przy jezdni bocznej Alej Jerozolimskich, przy skrzyżowaniu ze Spiską.

Jakie zmiany w Alejach Jerozolimskich?

Aleje Jerozolimskie na Ochocie będą zamknięte od piątku, 17 lipca ( od 22 ) do poniedziałku, 20 lipca (do 5 rano).

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Jak w tym czasie będą jeździli kierowcy?

Zamknięta będzie jezdnia Alej Jerozolimskich w kierunku Dworca Zachodniego, od Placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego „Grzymały”, objazd poprowadzi ulicą Grójecką do Kopińskiej i Sokołowskiego „Grzymały”.Podczas weekendowych frezowań, tramwajarze otworzą na Grójeckiej drugi pas w stronę Placu Narutowicza – od Placu Zawiszy do Niemcewicza; przejazd przez ulicę Niemcewicza pozostanie zamknięty.W czasie frezowania ulica Spiska, a także wyjazdy z budynków i przyległych parkingów stracą połączenie z Alejami Jerozolimskimi.Ze Spiskiej będzie można skręcić w boczną jezdnię Alej Jerozolimskich, a z niej w drogę przy budynkach, która prowadzi do Niemcewicza;na Placu Zawiszy przejście dla pieszych przez Aleje Jerozolimskie po stronie prac będzie zamknięte.

Jak pojadą autobusy?

Autobusy linii: 127, 158 i 159 w stronę Dworca Zachodniego skręcą na Placu Zawiszy w Grójecką, a następnie w prawo w Kopińską i Sokołowskiego „Grzymały” dojadą do Alej Jerozolimskich.

Więcej informacji o kursowaniu komunikacji miejskiej znajdziecie na stronie wtp.waw.pl. W poniedziałek, 20 lipca, kierowcy pojadą już po nowym, wyremontowanym odcinku Alej Jerozolimskich.

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Autor: infoulice/ Materiały prasowe Od piątku, 17 lipca do poniedziałku, 20 lipca zostanie przeprowadzone frezowanie w Alejach Jerozolimskich.