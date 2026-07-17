Szok! Ogromne kule gradowe, potężne straty. Nie uwierzysz, gdy je zobaczysz

Potężne burze i grad we Francji. Zniszczone samochody, dachy i uprawy

Potężne gradobicie w południowo-wschodniej Francji! Burzę, jaka przeszła przez ten region, mieszkańcy zapamiętają na długo i niestety będą długo naprawiać jej skutki. Nawałnica uderzyła w środę, 15 lipca, a najmocniej ucierpiał departament Ardèche w regionie Auvergne-Rhône-Alpes. Spadł tam bardzo duży grad, który spowodował poważne zniszczenia. Kule gradu wybijały szyby w samochodach i uszkadzały karoserie. Zniszczone zostały także dachy budynków i okna. Burze mocno dotknęły rolników, bo grad zniszczył część upraw. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące skalę zniszczeń. Mieszkańcy podkreślali, że grad był wyjątkowo duży. Na jednym z filmów porównano jego wielkość do kul używanych w popularnej we Francji grze pétanque. Na innym nagraniu widzimy, jak gradowe kule wpadają do basenu, który zaczyna wyglądać jak gotująca się woda.

Synoptycy ostrzegali przed wielkim gradem. Co zrobić, gdy słyszysz takie ostrzeżenia?

Francuskie służby określiły to zjawisko jako burzę o "wyjątkowej sile". Do najbardziej poszkodowanych miejsc skierowano zespoły ratunkowe, które oceniają straty i pomagają mieszkańcom. Meteorolodzy wyjaśniają, że do powstania tak silnych burz przyczyniły się bardzo wysokie temperatury utrzymujące się przez kilka ostatnich dni. Gorące i wilgotne powietrze stworzyło warunki do rozwoju silnych komórek burzowych, które przyniosły intensywne opady gradu.

Jeszcze przed nadejściem frontu burzowego francuska służba meteorologiczna Météo-France wydała pomarańczowe ostrzeżenia dla dziewięciu departamentów. Alerty objęły departamenty Ain, Doubs, Isère, Jura, Loire, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie i Haute-Savoie. Synoptycy ostrzegali nie tylko przed burzami, ale także przed możliwością wystąpienia dużego gradu oraz porywami wiatru osiągającymi od 80 do 100 km/h.

Co zrobić, jeśli słyszysz ostrzeżenia przed gradem, a nie masz garażu lub akurat jesteś gdzieś, gdzie nie da się bezpiecznie zaparkować? Dobrą metodą jest obkładanie auta mokrymi grubymi kocami, na to warto nałożyć plandekę, żeby koce nie zostały zwiane. Unikaj parkowania pod drzewami i na terenach narażonych na podtopienia. Jeśli zbliża się nawałnica, staraj się zostawić pojazd na wzniesieniu czy wyższej kondygnacji parkingu.

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"On vient de prendre des boules de pétanque sur la tête" : les images impressionnantes d'un déluge de grêle qui s'abat sur l'Ardèche !#grêle #Ardèche pic.twitter.com/dTwZ1HTFqm— ICI (@ici_officiel) July 16, 2026

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