Skontrolowali autokar do Warszawy. Niemieccy celnicy niemieli, gdy zajrzeli do bagażu

Rutynowa kontrola autokaru w Berlinie. Zaskakujące znalezisko

Do sytuacji doszło 7 lipca w trakcie standardowych działań prowadzonych przez funkcjonariuszy KEV z berlińskich służb celnych. Zatrzymany autokar przemierzał trasę międzynarodową, a jego pasażerowie zostali wybiórczo skontrolowani.

Uwagę celników przyciągnął pasażer z Ukrainy. Mężczyzna zapytany o posiadanie pieniędzy zaprzeczył, twierdząc, że nic ze sobą nie zabrał. Jego zapewnienia okazały się nieprawdziwe po przeszukaniu bagażu.

W walizce pasażera znajdowało się 350 tysięcy euro w banknotach, podzielonych na siedem szczelnie zafoliowanych paczek. Służby od razu zabezpieczyły całość znalezionych pieniędzy.

Postępowanie wobec obywatela Ukrainy. Pochodzenie pieniędzy nieznane

Przeciwko zatrzymanemu mężczyźnie rozpoczęto procedurę związaną ze złamaniem prawa celnego, co zaznaczyła Christin Schaffer reprezentująca Hauptzollamt Berlin. Podkreśliła wagę odkrycia.

– Pieniądze zostały zabezpieczone jako dowód. Ponieważ nie ma żadnych informacji o ich pochodzeniu ani przeznaczeniu, wszczęto tzw. Clearingverfahren. Sprawa trafiła do wspólnej grupy finansowych dochodzeń przy Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg. Procedura ma ustalić, czy środki mogą pochodzić z działalności przestępczej – wyjaśnia Schaffer.

Śledztwo w sprawie gigantycznej kwoty. Co z przemytem?

Odpowiednie służby badają możliwe powiązania znalezionych funduszy z działaniami takimi jak:

pranie brudnych pieniędzy,

wykroczenia o charakterze gospodarczym,

niezgodny z prawem obrót paliwami lub innymi produktami,

aktywność grup przestępczych.

Niemieckie prawo nie zakazuje przewożenia wysokich sum, jednak podróżny udzielił służbom nieprawdziwych informacji, co samo w sobie stanowi wykroczenie.

Wysoka kara za naruszenie procedur przewozu pieniędzy w Unii Europejskiej

Zasady dotyczące transportu wartościowych środków w Niemczech nakładają konkretne obowiązki na podróżujących:

osoby przekraczające granicę zewnętrzną Unii Europejskiej muszą zgłaszać posiadanie kwot przekraczających 10 tysięcy euro,

w przypadku przemieszczania się w granicach UE należy zadeklarować gotówkę, jeśli zawnioskuje o to celnik,

za niedopełnienie tego nakazu można otrzymać grzywnę w wysokości do 1 miliona euro.

Za środki objęte tymi przepisami uznaje się nie tylko tradycyjną gotówkę, ale również obligacje, akcje, książeczki oszczędnościowe oraz czeki.

Podróż do Warszawy zakończona u niemieckich funkcjonariuszy

Pozostali pasażerowie mogli kontynuować jazdę w stronę Warszawy, w przeciwieństwie do obywatela Ukrainy, który pozostał w dyspozycji niemieckich funkcjonariuszy. Czeka go postępowanie i ryzyko zapłacenia potężnej kary. Ponadto weryfikowane jest, czy przewożona kwota nie stanowi elementu zorganizowanej działalności na szeroką skalę.

Autor: Hauptzollamt Berlin/ Materiały prasowe

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