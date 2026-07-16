Potężny żywioł uderzył w San Antonio

Tornado przetoczyło się przez San Antonio w stanie Teksas, powodując poważne zniszczenia i liczne awarie sieci energetycznej. W szczytowym momencie nawałnicy bez prądu pozostawało około 18 tys. odbiorców. Silny wiatr uszkodził budynki mieszkalne i obiekty usługowe, a służby ratunkowe od rana prowadziły działania w najbardziej dotkniętych częściach miasta.

Jednym z najbardziej poszkodowanych miejsc okazał się kompleks mieszkaniowy Oasis San Antonio. Tornado uszkodziło dach budynku oraz trzy lokale mieszkalne, zmuszając część mieszkańców do opuszczenia swoich domów. Zniszczeniu uległo również jedno z kin. Strażacy zabezpieczyli teren i sprawdzili, czy wewnątrz budynków nie ma osób potrzebujących pomocy.

– Z ulgą informujemy, że w tym kompleksie nikt nie odniósł obrażeń – powiedziała podczas środowej konferencji prasowej szefowa straży pożarnej San Antonio (SAFD) Valerie Frausto. Dodała, że trwa organizowanie tymczasowego zakwaterowania dla mieszkańców, którzy nie mogą wrócić do swoich mieszkań.

Służby pracują nad usuwaniem skutków tornada

Według lokalnych władz wśród osób objętych relokacją może znajdować się od 10 do 12 studentów University of Texas at San Antonio (UTSA). Szefowa policji uniwersyteckiej Stephanie Schoenborn poinformowała, że uczelnia współpracuje z Amerykańskim Czerwonym Krzyżem, aby zapewnić studentom schronienie oraz niezbędne wsparcie.

O skali zniszczeń informowały lokalne media, w tym stacja WOAI. Jak przekazał pełniący obowiązki dyrektora generalnego CPS Energy Frank Almaraz, ekipy techniczne od rana pracują nad przywróceniem dostaw energii elektrycznej. W kulminacyjnym momencie żywiołu prąd nie docierał do około 18 tys. odbiorców, jednak liczba awarii stopniowo maleje.

Władze San Antonio apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i unikanie uszkodzonych budynków oraz zerwanych linii energetycznych. Osoby potrzebujące pomocy przy usuwaniu skutków tornada lub wsparcia po przejściu żywiołu proszone są o kontakt z miejską infolinią. Służby kontynuują ocenę strat i sprawdzają, czy w kolejnych częściach miasta nie doszło do dalszych uszkodzeń.