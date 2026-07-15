11-latka topiła się w morzu! Na pomoc ruszyła jej mama

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-15 21:21

Na plaży w Mielenku pod Koszalinem doszło w środę, 15 lipca, po południu do groźnego zdarzenia. 11‑letnia dziewczynka podczas zabawy w morzu znalazła się zbyt blisko falochronu i zaczęła tonąć. W jednej chwili spokojny wypoczynek plażowiczów zamienił się w dramatyczną walkę o życie dziecka.

Wzburzone morskie fale rozbijają się o drewniany falochron. O akcji ratunkowej w Mielenku przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com

Dziewczynka wciągnięta przez prąd przy falochronie

Jak opisuje "Głos Koszaliński", 11‑latka bawiła się w wodzie, gdy nagły prąd przy falochronie zaczął odciągać ją od brzegu. Dziecko nie było w stanie samodzielnie wrócić na plażę. Sytuacja rozwijała się błyskawicznie i była skrajnie niebezpieczna.

Matka rzuciła się do wody. Plażowicze nie czekali ani sekundy

Widząc, że córka walczy z falami, matka dziewczynki natychmiast wskoczyła do morza. Jej działania zauważyli inni plażowicze.

– Na pomoc ruszyło trzech mężczyzn, którzy wyciągnęli dziewczynkę z wody – przekazała mł. asp. Paulina Wiśniewska‑Basiak z koszalińskiej policji, cytowana przez Radio Szczecin.

Matka 11‑latki również została wciągnięta w niebezpieczny nurt. Ratownicy WOPR błyskawicznie dopłynęli do kobiety i wydobyli ją na brzeg.

Ratownicy i medycy na miejscu. Obie osoby trafiły do szpitala

Na plażę przybył zespół ratownictwa medycznego. Dziewczynka oraz jej mama – jako opiekun prawny – zostały profilaktycznie przewiezione do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie na obserwację.

Według informacji przekazanych przez policję, nikt nie odniósł obrażeń, choć sytuacja była skrajnie groźna.

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Falochrony – śmiertelna pułapka Bałtyku

Ratownicy przypominają, że prądy przy falochronach należą do najniebezpieczniejszych zjawisk nad Bałtykiem. Mogą wciągnąć pod wodę nawet dorosłą osobę, a dzieci nie mają żadnych szans, by samodzielnie się wydostać.

WOPR apeluje, by nie zbliżać się do konstrukcji wchodzących w głąb morza, nawet przy pozornie spokojnej pogodzie.

Służby chwalą szybką reakcję świadków

Policja i ratownicy podkreślają, że dzięki natychmiastowej reakcji trzech mężczyzn oraz matki dziewczynki udało się uniknąć tragedii.

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