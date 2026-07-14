38-latek poszukiwany w całej Polsce wpadł na dworcu. Zgubił go nałóg

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-14 14:34

Poszukiwany przez sąd w Warszawie 38-letni mężczyzna niespodziewanie wpadł w ręce służb. Do jego zatrzymania doszło na stacji kolejowej w Szczecinku, a powodem interwencji okazało się zignorowanie zakazu palenia na peronie.

Patrol SOK i policji na peronie. Na miniaturze dłoń z zapalniczką i papierosem. O zatrzymaniu czytaj w SE Szczecin.
Autor: Straż Ochrony Kolei, Pexels/ Materiały prasowe

Papieros na peronie zdradził poszukiwanego 38-latka

W środę, 10 lipca, funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei ze Szczecinka wraz z miejscowym policjantem prowadzili rutynowy obchód terenu stacji. Uwagę mundurowych zwrócił mężczyzna lekceważący zakaz palenia wyrobów tytoniowych na peronie. Funkcjonariusze postanowili podjąć interwencję i poprosili go o dokumenty.

Kiedy dane sprawcy wykroczenia trafiły do bazy policyjnej, szybko okazało się, że ma on znacznie poważniejsze problemy. Wyszło na jaw, że 38-latek ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości i jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ. Zgodnie z wyrokiem, miał spędzić za kratkami rok i siedem miesięcy.

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Z "dymka" na peronie prosto do aresztu

Zaskoczony mężczyzna został niezwłocznie zatrzymany, a jego sprawą zajął się wezwany na miejsce patrol z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. Za nieprzepisowe palenie tytoniu skończyło się tylko na pouczeniu, jednak ze względu na ciążący na nim wyrok, 38-latek trafił prosto do aresztu.

Współpraca SOK i policji przynosi efekty

Przedstawiciele Straży Ochrony Kolei zaznaczają, że regularne działania ramię w ramię z policjantami są niezwykle ważne dla utrzymania porządku na stacjach. To właśnie wspólne patrole ułatwiają szybkie wyłapywanie sprawców wykroczeń i skutecznie pomagają w namierzaniu osób, które próbują uniknąć kary.

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