Finał obławy na pumę w Zachodniopomorskiem. Drapieżnik w końcu schwytany

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-13 9:21

Po kilku dniach pełnych napięcia, strachu i szeroko zakrojonej akcji służb, w okolicach Karsinki (gmina Polanów) udało się schwytać pumę, która od ubiegłego tygodnia grasowała w lasach i podchodziła pod domy mieszkańców. Zwierzę zostało uśpione specjalnym środkiem i zabezpieczone przez specjalistów.

Głowa groźnie warczącej pumy z odsłoniętymi kłami na tle trawy. O finale obławy na drapieżnika przeczytasz na SE.
Autor: Phil Silverman/ Shutterstock

Puma widziana przy domach. Mieszkańcy bali się wyjść do lasu

Pierwsze zgłoszenie pochodziło od myśliwego, który w ubiegłym tygodniu, podczas polowania zauważył dużego kota z bardzo bliskiej odległości i nagrał go telefonem. Zwierzę nie reagowało na krzyki ani hałas, a dopiero strzał ostrzegawczy skłonił je do powolnego odejścia. Według leśników mogło to świadczyć o tym, że puma jest starsza i przygłucha.

W kolejnych dniach drapieżnik był widziany wielokrotnie – podchodził pod posesje, pojawiał się przy bramach, a mieszkańcy zgłaszali, że nie wiedzą, jak go odstraszyć. Gmina Polanów apelowała o niewchodzenie do lasów i powołała Gminny Sztab Kryzysowy.

Wabiki, drony, fotopułapki. Intensywna akcja służb

Po zgłoszeniu myśliwego Nadleśnictwo Manowo przekazało nagrania i lokalizację. Do działań włączyły się leśnictwa, policja oraz specjalistyczna firma ze Szczecina zajmująca się odławianiem dzikich zwierząt. W terenie rozstawiono wabiki, używano dronów i fotopułapek. Pierwsze próby odłowienia nie przyniosły efektu.

Jak informuje RMF FM, przełom nastąpił w niedzielę po południu. Puma wyszła z lasu w okolicach Karsinki, gdzie była widywana najczęściej. Służbom udało się oddać celny strzał ze środkiem usypiającym. Zwierzę zostało bezpiecznie zabezpieczone.

Polecany artykuł:

Niemiec odwiedził w nocy park w Polsce i nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. "…

Co dalej z pumą? Trafi do zoo?

Według wstępnych ustaleń puma ma trafić do poznańskiego ogrodu zoologicznego, choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Specjaliści podkreślają, że w Polsce pumy nie żyją na wolności – zwierzę najprawdopodobniej uciekło z nielegalnej hodowli. To będzie teraz wyjaśniane.

Mieszkańcy odetchnęli z ulgą

Po kilku dniach niepewności mieszkańcy Polanowa, Karsinki i okolic mogą wreszcie poczuć się bezpiecznie. Drapieżnik, który podchodził pod domy i nie bał się ludzi, jest już w rękach służb. Obława zakończyła się sukcesem – bez ofiar i bez konieczności użycia ostrej amunicji.

Czy potrafisz właściwie określić płeć zwierząt?
Pytanie 1 z 10
Samiec sarny to:
Puma Nubia trafiła do chorzowskiego ZOO
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MYŚLIWY
PUMA
OBŁAWA