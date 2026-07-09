Puma czai się w zachodniopomorskich ostępach! Powołano sztab kryzysowy

Puma pojawiła się w gminie Polanów niedaleko Koszalina. Urzędnicy potwierdzają i zwołują sztab kryzysowy!

Gdy media obiega wiadomość o pumie czającej się gdzieś w polskich borach i lasach, możemy mieć pewność, że wakacje i lato oficjalnie nadeszły! Kilka lat temu czekaliśmy nawet na nadejście dzikiej uciekinierki prosto z Czech. Ale wygląda na to, że tym razem to nie są żadne plotki i krotochwile. Dziki zwierz w tym roku naprawdę czai się w polskich, a nie czeskich ostępach, gdzieś w gminie Polanów w rejonie Koszalina. Sytuacja jest poważna, a drapieżca prawdziwy - władze lokalne zwołały nawet sztab kryzysowy, a w sieci pojawił się film pokazujący pumę czającą się pod amboną w lesie.

Gmina chce odłowić pumę. "W chwili obecnej staramy się zlokalizować, namierzyć dokładnie to zwierzę"

Służby postawiono w stan najwyższej gotowości, a urzędnicy apelują do mieszkańców i turystów, żeby pod żadnym pozorem nie wchodzić do lasu. Justyna Plucińska z Urzędu Miejskiego w Polanowie tak powiedziała Radiu ESKA: "Został powołany Gminny Sztab Kryzysowy, którego celem działania jest zabezpieczenie mieszkańców. Gminny Sztab Kryzysowy koordynuje tutaj te działania. W chwili obecnej staramy się zlokalizować, namierzyć dokładnie to zwierzę i podjęte będą działania przez wyspecjalizowaną firmę, która zajmie się odłowieniem. Oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość" - dodaje urzędniczka.

Puma była już widziana zimą w Będzinie? To nie był pierwszy raz!

To nie pierwszy raz, gdy w tym roku pojawiają się informacje o pumie grasującej w województwie zachodniopomorskim. W styczniu władze gminy Będzino ostrzegły mieszkańców przed dużym dzikim kotem, który został zauważony w lesie między Strachominem a Wierzchominem. Zwierzę było widziane także na terenie Natura 2000 Warnie Bagno. Służby apelowały, by do odwołania nie wchodzić do lasu.

Co zrobić, jeśli zobaczymy pumę? W przypadku zauważenia drapieżnika nie wolno się do niego zbliżać ani próbować go płoszyć. Należy spokojnie się wycofać i natychmiast zgłosić miejsce spotkania pod numer 112 lub do właściwego nadleśnictwa.

Sonda Podobają ci się takie egzotyczne zwierzęta? TAK NIE

❗❗❗❗❗Karsiny, gmina Polanów, zachodniopomorskie. W lesie pojawiła się puma🫢🤫 pic.twitter.com/UiA2QBUjQD— PikuśPOL 🇵🇱 ‏📿 (@pikus_pol) July 9, 2026

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