Ma ponad 100 lat i jest jednym z najpiękniejszych dworców w regionie. W końcu przestanie straszyć

Historyczna perła w opłakanym stanie

Pierwsza kolej dotarła do Wałcza w 1881 roku, a obecny dworzec powstał w 1903 r. Jego architektura nawiązuje do niderlandzkiego manieryzmu – to styl, który w regionie jest absolutnie wyjątkowy. Przez lata obiekt był rozbudowywany, a w końcu trafił do rejestru zabytków. Niestety, brak inwestycji sprawił, że dziś budynek jest w fatalnym stanie technicznym. Mieszkańcy od dawna domagali się jego ratunku.

PKP rusza z modernizacją. Dworzec będzie jak nowy... ale nie od razu

PKP S.A. podpisały umowę z firmą ARCHMO Moldzyński, która przygotuje pełną dokumentację projektową. To pierwszy krok do wielkiej przebudowy. Na prace budowlane trzeba będzie poczekać, gdyż mają ruszyć dopiero w drugiej połowie 2027 roku.

Rewitalizacja będzie prowadzona pod okiem konserwatora zabytków, a to oznacza jedno – dworzec odzyska swój historyczny charakter, ale jednocześnie stanie się nowoczesny i funkcjonalny.

Na parterze powstanie nowa strefa obsługi podróżnych: poczekalnia z wygodnymi ławkami, system informacji pasażerskiej, ogólnodostępne toalety dostosowane do osób z niepełnosprawnościami oraz powierzchnie komercyjne. PKP już rozmawia z najemcami – w tym z Urzędem Miasta Wałcza, który chce stworzyć w budynku funkcję muzealną.

Co dokładnie zostanie zrobione?

Jak informują Polskie Koleje Państwowe, remont obejmie m.in.:

wymianę zniszczonych elementów więźby dachowej,

ocieplenie dachu,

montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

renowację elewacji,

wymianę wszystkich instalacji,

likwidację barier architektonicznych,

montaż systemów bezpieczeństwa i monitoringu,

wprowadzenie ekologicznych rozwiązań.

Zagospodarowane zostanie także otoczenie dworca – pojawią się nowe chodniki, wiata rowerowa i miejsca parkingowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Wałcz nie jest jedyny. Rusza fala remontów w regionie

Jak podkreśla Piotr Malepszak podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, modernizacja wałeckiego dworca to część większego planu. W Zachodniopomorskiem odnowione zostaną także dworce w Gryficach, Czaplinku i Nowogardzie. Wszystko ma współgrać z inwestycjami na liniach kolejowych, m.in. na trasie nr 403, gdzie dzięki odbudowie mijanki w Tucznie Krajeńskim przepustowość dla pociągów regionalnych ma wzrosnąć trzykrotnie.

Dworzec ma znów służyć podróżnym

PKP zapewnia, że celem jest nie tylko poprawa komfortu podróżnych, ale także stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców. Dworce mają być miejscami tętniącymi życiem – nie tylko punktami przesiadkowymi, ale lokalnymi centrami usług.

Wałcz czekał na tę decyzję latami. Teraz wszystko wskazuje na to, że jeden z najpiękniejszych dworców w regionie w końcu przestanie straszyć i stanie się powodem do dumy.

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