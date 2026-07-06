W kranach brakuje wody, więc każą turystom... kąpać się w Bałtyku! To nie jest żart

Kąpiel w Bałtyku zamiast prysznica

W Visby, największym mieście na wyspie, turystów wita nietypowa oferta. W punktach informacji turystycznej oraz w hotelach rozdawane jest specjalne mydło przeznaczone do kąpieli w słonej wodzie. Zawiera olej kokosowy i miód, jest biodegradowalne i – jak zapewniają władze – idealne do „prysznica w morzu”.

Na plaży odbyły się nawet pokazowe zajęcia, podczas których instruktorzy tłumaczyli, jak zastąpić tradycyjną kąpiel zanurzeniem w Bałtyku. Lokalni urzędnicy przekonują, że to „fantastyczne przeżycie”, a turyści mają potraktować to jako element wyspiarskiego stylu życia.

Wyspa na granicy suszy

Gotlandia od lat zmaga się z niedoborami wody, ale tegoroczna sytuacja jest wyjątkowo trudna. Zużycie wody latem rośnie tam o około 30 proc., a słabe opady zimą i wiosną sprawiły, że poziom wód gruntowych spadł do alarmujących wartości.

Problem pogłębia także intensywne wydobycie wapienia na wschodzie wyspy – proces wymagający ogromnych ilości wody. W czerwcu wodociągi w Visby zdecydowały o prewencyjnym obniżeniu ciśnienia oraz zamknięciu kilku ujęć.

Jedna kąpiel w morzu to 90 litrów oszczędności

Według władz regionu jedno mycie w Bałtyku pozwala zaoszczędzić od 60 do 90 litrów wody – tyle przeciętnie zużywa osoba biorąca prysznic. Dlatego kampania zachęcająca do „morskiej higieny” jest prowadzona z pełną powagą, choć jej forma budzi zdziwienie wielu turystów.

Nie tylko Gotlandia ma problem

Deficyt wody dotyka również południową Szwecję. W Skanii poziom wód powierzchniowych i gruntowych jest tak niski, że władze Malmoe prowadzą kampanię oszczędzania wody skierowaną zarówno do mieszkańców, jak i odwiedzających region.

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