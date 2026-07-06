Telewizja Polska w żałobie. Zmarł człowiek, który tworzył telewizję od kulis

TVP w żałobie. Nie żyje legenda łódzkiej telewizji

W sobotę 4 lipca dotarły wiadomości, które poruszyły środowisko telewizyjne w całym kraju. Zmarł Mieczysław Małysz, ceniony operator obrazu, reżyser i realizator, który przez dziesięciolecia współtworzył programy łódzkiego oddziału Telewizji Polskiej. Informację o jego odejściu potwierdziła TVP3 Łódź, publikując komunikat w swoich materiałach informacyjnych. Choć przez lata pozostawał przede wszystkim człowiekiem "za kamerą", jego praca miała ogromny wpływ na kształt wielu produkcji telewizyjnych.

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Kolejna smutna strata w mediach. Odszedł Mieczysław Małysz

Mieczysław Małysz był jednym z tych realizatorów, których doświadczenie i spokój doceniało całe środowisko medialne. Przez lata współpracował przy programach informacyjnych, publicystycznych, społecznych oraz religijnych. Jego nazwisko widzowie rzadko widzieli na ekranie, ale jego wkład w produkcję telewizyjną był nie do przecenienia. Współpracownicy wspominają go jako osobę niezwykle opanowaną, która potrafiła zachować zimną krew nawet podczas najbardziej wymagających transmisji na żywo. Podkreślają, że praca z nim dawała poczucie bezpieczeństwa i pełnego profesjonalizmu.

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Małysz rozpoczął swoją drogę zawodową jeszcze w trakcie studiów. Był absolwentem Wydziału Operatorskiego łódzkiej Szkoły Filmowej, z którą później związał się również jako wykładowca. Wcześniej studiował także na Politechnice Śląskiej, zanim na dobre poświęcił się pracy w telewizji.

W swoim dorobku miał nie tylko realizacje programów telewizyjnych, ale również filmów dokumentalnych i licznych widowisk. Był także reżyserem spektakli Teatru Telewizji, które na trwałe zapisały się w historii polskiej telewizji.

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