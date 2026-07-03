Bożena Dykiel nie żyje. Postać Marii Zięby w "Na Wspólnej" pożegnamy w dramatyczny sposób

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-07-03 22:11

Bożena Dykiel zmarła 12 lutego 2006 r. Teraz okazuje się, że fanów jej bohaterki, Marii Zięby w "Na Wspólnej" czeka kolejne tragiczne wydarzenie. Przez wiele tygodni produkcja serialu nie ujawniała jaki będzie los Marii Zięby, zasłaniając się jej wyjazdem do Hiszpanii. Okazuje się jednak, że powrót bohaterki nie będzie spokojnym domknięciem wątku, lecz dramatem, jakiego nikt się nie spodziewa. Sprawdź szczgóły.

Bożena Dykiel była związana z serialem "Na Wspólnej" od samego początku emisji w 2003 roku. Przez ponad 20 lat tworzyła z Mieczysławem Hryniewiczem, serialowym Włodkiem, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych duetów w historii polskich telenowel. W ostatnich miesiącach życia aktorka nie pojawiała się już na planie, a kiedy odeszła produkcja musiała ostatecznie zdecydować, jak domknąć wątek jej bohaterki.

Cała rodzina będzie czekać na powrót Marii Zięby

Jak ustalił serwis "Kozaczek", zapowiadany wcześniej powrót Marii Zięby z Hiszpanii nie zakończy się spokojnym familijnym szczęściem. Wręcz przeciwnie, czeka nas dramat, który wstrząśnie całą rodziną.

Według doniesień medialnych, Ziębowie będą z niecierpliwością oczekiwać powrotu Marii do domu. Przygotowania na jej przyjazd będą wyjątkowe i zostaną dopięte na ostatni guzik. Radość bliskich przerwie jednak nagłe i tragiczna wiadomość.

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"Umrze w ramionach ukochanego Włodka"

Okazuje się, że uwielbiana przez widzów bohaterka dostanie zawału w samolocie, gdy będzie już w drodze do Polski. Umrze w ramionach ukochanego Włodka. Przed śmiercią zdąży jeszcze powiedzieć, że bardzo go kocha. Wcześniej w serialu nie chorowała, więc będzie to dla wszystkich ogromny cios i wielkie zaskoczenie. To będą bardzo smutne odcinki

- zdradza jeden z aktorów obsady "Na Wspólnej" w rozmowie z w/w serwisem.

Bardzo smutne odcinki "Na Wspólnej"

Nagłe odejście Marii Zięby ma całkowicie odmienić dynamikę rodziny i stać się punktem zwrotnym dla kolejnych wątków. Wszystko wskazuje na to, że widzów TVN czekają wyjątkowo emocjonalne odcinki, które będą jednocześnie symbolicznym pożegnaniem z jedną z najbardziej lubianych postaci "Na Wspólnej".

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Aktorka Bożena Dykiel w otoczeniu innych osób. O śmierci serialowej Marii Zięby z Na Wspólnej przeczytasz na SE.
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Tak wyglądał pogrzeb Bożeny Dykiel
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BOŻENA DYKIEL
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