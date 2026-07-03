Bożena Dykiel nie żyje. Postać Marii Zięby w "Na Wspólnej" pożegnamy w dramatyczny sposób

Bożena Dykiel była związana z serialem "Na Wspólnej" od samego początku emisji w 2003 roku. Przez ponad 20 lat tworzyła z Mieczysławem Hryniewiczem, serialowym Włodkiem, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych duetów w historii polskich telenowel. W ostatnich miesiącach życia aktorka nie pojawiała się już na planie, a kiedy odeszła produkcja musiała ostatecznie zdecydować, jak domknąć wątek jej bohaterki.

Cała rodzina będzie czekać na powrót Marii Zięby

Jak ustalił serwis "Kozaczek", zapowiadany wcześniej powrót Marii Zięby z Hiszpanii nie zakończy się spokojnym familijnym szczęściem. Wręcz przeciwnie, czeka nas dramat, który wstrząśnie całą rodziną.

Według doniesień medialnych, Ziębowie będą z niecierpliwością oczekiwać powrotu Marii do domu. Przygotowania na jej przyjazd będą wyjątkowe i zostaną dopięte na ostatni guzik. Radość bliskich przerwie jednak nagłe i tragiczna wiadomość.

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"Umrze w ramionach ukochanego Włodka"

Okazuje się, że uwielbiana przez widzów bohaterka dostanie zawału w samolocie, gdy będzie już w drodze do Polski. Umrze w ramionach ukochanego Włodka. Przed śmiercią zdąży jeszcze powiedzieć, że bardzo go kocha. Wcześniej w serialu nie chorowała, więc będzie to dla wszystkich ogromny cios i wielkie zaskoczenie. To będą bardzo smutne odcinki

- zdradza jeden z aktorów obsady "Na Wspólnej" w rozmowie z w/w serwisem.

Bardzo smutne odcinki "Na Wspólnej"

Nagłe odejście Marii Zięby ma całkowicie odmienić dynamikę rodziny i stać się punktem zwrotnym dla kolejnych wątków. Wszystko wskazuje na to, że widzów TVN czekają wyjątkowo emocjonalne odcinki, które będą jednocześnie symbolicznym pożegnaniem z jedną z najbardziej lubianych postaci "Na Wspólnej".

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Tak wyglądał pogrzeb Bożeny Dykiel