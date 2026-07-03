Mamy wyciek z planu "Ranczo"! Chodzi o Olbrychskiego

"Ranczo" od jest serialem kultowym, który lata temu zajął już miejsce w sercach widzów. Każda informacja związana z kontynuacją serii o Wilkowyjach z miejsca budzi emocje fanów. Widzowie telewizyjnej produkcji niezmiennie śledzą kulisy z planu i radują się faktem, że zobaczymy nowy sezon. Choć już bez Pawła Królikowskiego, ale za to z pamięcią i czułością dla pamięci Kusego.

Lawina komentarzy na widok Olbrychskiego

Zdjęcie z planu "Ranczo", które opublikowała Ela Piotrowska z Radia Eska, na którym widać Daniela Olbrychskiego zelektryzowało fanów. Na jego widok popłynęła fala mocno emocjonalnych komentarzy.

Tym razem Ela Piotrowska z Radia Eska zdradziła, jak Daniela Olbrychskiego przyjęła ekipa na planie "Rancza". To w końcu aktorzy, którzy zżyli się lata temu i powrót do Wilkowyj jest dla nich ogromnym wzruszeniem. Aż tu wśród nich pojawił się legendarny Kmicic z "Potopu".

Tak ekipa "Rancza" przyjęła gwiazdora

Teraz Ela Piotrowska z Radia Eska ustaliła jaką ksywke ma na planie Daniel Olbrychski. Okazuje się, że kipa Rancza przyjęła wybitnego aktora niezwykle serdecznie. Zanim Daniel Olbrychski usiadł na legendarnej ławeczce dostał już ksywkę od stałych bywalców - "NOWY"!

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Olbrychski od lat jest fanem serialu "Ranczo" i dotąd oglądał Kolejne odcinki na swojej kanapie z żoną. Teraz stał się członkiem ekipy i będzie swoim talentem i nazwiskiem rozświetlał nieco puste miejsce po Kusym (Paweł Królikowski). Obecność "Nowego" gwiazdora w Wilkowyjach na pewno nie raz jeszcze rozpali emocje wiernych fanów serii.

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