Dominika Rybak w „Tańcu z Gwiazdami”? Nie uwierzycie, jak się do tego odniosła

Kim jest Dominika Rybak?

Dominika Rybak zyskała rozpoznawalność w polskim internecie jako influencerka prężnie działająca na TikToku, streamerka oraz zawodniczka federacji freak fightowych. Na starcie swojej internetowej działalności skupiała się na pokazywaniu codzienności w rodzinnym Szczecinie, by z czasem przenieść relacje do Tajlandii, gdzie postanowiła zamieszkać. Fani polubili ją przede wszystkim za autentyczność i bezkompromisowy styl bycia. Celebrytka jest znana z tego, że bez owijania w bawełnę wyraża swoje zdanie, często używając przy tym mocnego, wyrazistego języka.

W 2026 roku wygrała "Królową Przetrwania " w TVN, pozostawiając swoje przeciwniczki daleko w tyle.

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Dominika Rybak wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"? Tak to komentuje

Dominika Rybak na fali popularności już wcześniej w mediach społecznościowych wzięła udział w walkach. Dzięki poniekąd działalności na Tiktoku otrzymała propozycję udziału w "Królowej Przetrwania". Portal VOX FM postanowił zapytać ją o to, czy gdyby dostała propozycję, to wzięłaby udział w "Tańcu z Gwiazdami". Jej decyzja może zaskoczyć. Czy zdecydowałby się na start w tym programie?

- Nie. Choć to zależy od stawki. "Królowa Przetrwania" to był format, który mi się spodobał, bo był tam element survivalu i dżungli, a ja bardzo lubię takie klimaty. A "Taniec z Gwiazdami" to moim zdaniem coś, czego nie zrobiłabym na co dzień. Nie ma się to nijak do mojego życia. Można powiedzieć, że boję się takich klimatów. Choć wiadomo, na tym świecie wszystko kręci się wokół pieniędzy - powiedziała Dominika Rybak.

Dopytaliśmy ją, czy gdyby dostała zadowalająca ją stawkę - to może by się przekonała?

- Chyba i tak byłabym na nie. W tym momencie, pomimo stawki, która by mnie uradowała, raczej bym odmówiła. Trzeba by było mnie mocno przekonywać o plusach tej decyzji, bo nie widzę w tym programie nic fajnego dla siebie. Może bym się zaskoczyła, tego nie wiem. Jestem raczej fanką sportów uderzanych niżeli tańca - podsumowała Dominika.