Wiadomo, kto podłożył bombę w Monako! ONA chciała zabić ukraińskiego milionera

PROF. DUDEK O "OTRUCIU" NAWROCKIEGO! "ROBIENIE Z TEGO ZAMACHU JEST NIEPOWAŻNE"

Do wybuchu bomby doszło 29 czerwca w Monako. Była podłożona w plecaku w holu budynku mieszkalnego. Ranne zostały trzy osoby, w tym nastolatek. To rodzina ukraińskiego oligarchy, objętego sankcjami za działanie na terytorium Rosji. Jak podał portal Europejska Prawda, Wadym Jermołajew jest biznesmenem pochodzącym z ukraińskiego miasta Dniepr i jednym z największych deweloperów w kraju.

Kim jest Jermołajew? Jego żona straciła dwie nogi

W przeszłości regularnie znajdował się na liście 100 najbogatszych Ukraińców magazynu Forbes. Później zrzekł się obywatelstwa ukraińskiego i przyjął obywatelstwo Cypru. "Jermołajew był jednym z bohaterów śledztwa „»Batalion Monako«. Dotyczyło ono ukraińskich biznesmenów, polityków i oligarchów, którzy po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji zamieszkali na Lazurowym Wybrzeżu" - przypomina serwis Ukraińska Prawda.

Sprawca to kobieta przebrana za mężczyznę?

Jermołajew jest w stanie krytycznym, jego żona straciła obie nogi, a 13-letni syn oligarchy jest lekko ranny. Sprawca zamachu wciąż jest poszukiwany, prokuratura ujawniła jednak w czwartek, 2 lipca, że go zidentyfikowano. A właściwie ją - bo jak się okazuje jest to kobieta. "Według francuskich mediów sprawcą zamachu, którego śledczy widzieli na nagraniach kamer monitoringu, mogła być kobieta udająca mężczyznę" - cytuje oświadczenie prokuratury agencja AFP. "Na podstawie czerwonej noty będzie ona poszukiwana przez Interpol".

Znamy personalia kobiety. Nie działała sama?

Wczesnym popołudniem w piątek ujawniono więcej na temat zamachowczyni. Chodzi o Ukrainkę, 39-letnią Anastasiję Berezowską. Zastępca prokuratora Monako Morgan Raymond ujawnił podczas piątkowej konferencji prasowej, że "poziom skomplikowania ładunku sugeruje, że kobieta nie działała sama". Według śledczych po umieszczeniu ładunku zbiegła do Francji na piechotę, a następnie wsiadła w wypożyczony samochód z niemiecką rejestracją i udała się do Włoch. Reuters natomiast uzupełnia, że przez Włochy pojechała do Niemiec, gdzie podobno była widziana we Frankfurcie nad Menem.

Heski Krajowy Urząd Kryminalny (LKA) przekazał, że dzień wcześniej przeszukano mieszkanie wynajmowane przez Ukrainkę pod Frankfurtem. "Ponadto przeszukano i zabezpieczono pojazd, z którego korzystała, a zgromadzony materiał dowodowy przekazano władzom Monako" - czytamy. Francuska stacja BFM informuje, że Berezowska śledziła rodzinę Jermołajewa i obserwowała jego dom. "Później podłożyła przed drzwiami domu ładunek wybuchowy i zdetonowała go zdalnie w chwili, gdy do środka wchodziły trzy osoby".

Tajemniczy zamach bombowy w luksusowym Monako poważnie ranił rodzinę ukraińskiego oligarchy Wadym Jermołajewa, objętego sankcjami.

W wyniku eksplozji jego żona straciła obie nogi, a on sam jest w stanie krytycznym, podczas gdy śledczy zidentyfikowali sprawczynię jako kobietę.

Odkryj szokujące kulisy ataku, w którym kobieta mogła udawać mężczyznę, i dowiedz się, dlaczego Interpol poszukuje jej listem gończym.