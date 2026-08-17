Polka wśród osób podejrzanych o wywołanie pożarów w Chorwacji. Aż dziesięć punktów podpaleń! Szok

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2026-08-17 16:57

Funkcjonariusze policji z chorwackiego Zadaru zatrzymali cztery osoby, trzech obywateli Chorwacji i jedną obywatelkę Polski, podejrzane o wywołanie pożarów w dziesięciu różnych miejscach na terenie żupanii (odpowiednik województwa) zadarskiej - podał w poniedziałek dziennik „Jutarnji list”. O szczegółach sprawy informuje Polska Agencja Prasowa.

Polska Agencja Prasowa podaje, że policjanci zakończyli dochodzenie w sprawie trzech obywateli Chorwacji narodowości serbskiej w wieku 46, 45 i 42 lat oraz 33-letniej Polki, których ujęto w sobotę podróżujących razem samochodem na zadarskich numerach rejestracyjnych. Akcję przeprowadzono na podstawie zgłoszeń mieszkańców. Z ustaleń śledztwa wynika, że cała czwórka, działając na podstawie wcześniejszego planu, celowo wywołała pożary w dniach 14 i 15 sierpnia w dziesięciu lokalizacjach na terenie Zadaru oraz w szerszym obszarze żupanii zadarskiej - podano w komunikacie policji. Pożary zostały ugaszone przez straż pożarną przy wsparciu z powietrza.

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 - Na polecenie sądu okręgowego w Zadarze przeprowadzono przeszukania domów, innych pomieszczeń oraz pojazdów użytkowanych przez podejrzanych. Policjanci zabezpieczyli karabin półautomatyczny i 44 sztuki amunicji u 42-latka, a także pistolet i kilka urządzeń mobilnych u 46-latka - donosi PAP.

Po zakończeniu czynności dochodzeniowych podejrzani zostali przekazani do aresztu policyjnego przy komendzie policji w Zadarze.

„Do prokuratury w Zadarze skierowano zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegającego na wywołaniu serii pożarów na terenie żupanii zadarskiej, poparte zgromadzonym dotychczas materiałem dowodowym uzasadniającym podejrzenie popełnienia czynów zabronionych” – poinformowała policja.

Polka wśród osób podejrzanych o wywołanie pożarów w Chorwacji. Aż dziesięć punktów podpaleń! Szok
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