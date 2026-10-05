Donald Trump o horrendalnych cenach benzyny. Prezydent USA wskazuje winnych 

Trump wskazuje na ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie

- To, co powoduje wzrost cen benzyny, to już nie cieśnina Ormuz, bo rekordowe liczby baryłek pojawiają się teraz niemal codziennie, ale słowo „rafinerie”, gdzie rosyjskie rafinerie są wysadzane w powietrze przez Ukrainę, a nasze zamykane w stanach demokratycznych, takich jak Kalifornia - napisał Trump w krótkim wpisie na Truth Social.

To kolejna wypowiedź amerykańskiego prezydenta, w której wiąże wysokie ceny paliw z ukraińskimi atakami na rosyjskie rafinerie. Trump już wcześniej domagał się od Ukrainy wstrzymania takich uderzeń. Kijów zadeklarował gotowość do ich zaprzestania pod warunkiem, że Rosja również zakończy ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Co dzieje się w cieśninie Ormuz? Dane pokazują zmiany w przepływie paliw

Dane firmy Kpler, monitorującej przepływ ropy przez cieśninę Ormuz, częściowo pokrywają się z twierdzeniami Trumpa. Transport ropy przez cieśninę powrócił do poziomu sprzed wojny z Iranem i wynosi 13,5 mln baryłek dziennie. Jednocześnie wolumen produktów rafinowanych zmniejszył się z 3,6 mln do 677 tys. baryłek dziennie. Ropa eksportowana przez Ormuz jest również droższa ze względu na wzrost kosztów ubezpieczenia oraz przeładunku ze statku na statek, będący konsekwencją irańskich ataków na jednostki pływające.

Ceny benzyny i oleju napędowego, który jest szeroko wykorzystywany m.in. w rolnictwie oraz transporcie kolejowym, stały się jednym z istotnych tematów przed listopadowymi wyborami.

Przed rozpoczęciem wojny z Iranem średnia cena oleju napędowego w Stanach Zjednoczonych wynosiła 3,81 dol. za galon. We wrześniu po raz pierwszy przekroczyła poziom 6,50 dol. za galon.

Przedstawiciele Ukrainy zwracają uwagę, że uderzenia Kijowa rzeczywiście ograniczają rosyjski eksport oleju napędowego, jednak trwają już od ponad roku. Podkreślają jednocześnie, że gwałtowny wzrost cen nastąpił dopiero po wybuchu wojny z Iranem.

Administracja Trumpa szuka sposobu na obniżenie cen przed wyborami

Amerykańska administracja poszukuje rozwiązań, które pozwoliłyby obniżyć ceny paliw przed zaplanowanymi na 3 listopada wyborami do Kongresu. Według Bloomberga w poniedziałek przedstawiono plan złagodzenia ograniczeń dotyczących sprzedaży barwionego oleju napędowego, który jest zwolniony z federalnej akcyzy wynoszącej 24 centy za galon. Eksperci oceniają jednak, że rozwiązanie to przyniesie jedynie niewielki spadek cen.

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