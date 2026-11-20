Opuncja na szkolnej stołówce

Opuncja to jadalny owoc kaktusa o słodko-kwaskowatym smaku, łączącym nuty figi, gruszki, melona lub ogórka. Jak na kaktusa przystało, jego skórka może zawierać drobne, kłujące kolce - glochidy.

To właśnie ten owoc, niepoddany wcześniej żadnej obróbce, nawet nieobrany z niebezpiecznej skórki dostali na stołówce drugoklasiści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie. Skutki były opłakane, a o sprawie Radiu ZET opowiedziała Anna Grabowska, przewodnicząca Rady Rodziców. Według relacji kobiety po posiłku wielu uczniów zgłaszało ból i kłucie, a część z nich trafiła do szkolnego gabinetu pielęgniarskiego.

- My się dowiedzieliśmy o tym dopiero, jak odbieraliśmy dzieci ze szkoły, jak dzieci zaczęły się skarżyć, że mają poutykane te igiełki w rączkach. Zdarzały się sytuacje, że dzieci brały tę opuncję niestety do buzi - przekazała pani Anna reporterom Radia ZET. Jej synowie również uczęszczają do tej placówki.

Jak dodała, rodzice nie wiedzą, jaki konkretnie owoc zostanie podany dzieciom danego dnia. Nie jest to opisane w ogólnodostępnym jadłospisie.

Co ciekawe, według relacji pani Anny, rodzice otrzymali później wyjaśnienie od intendentki, że owoce opuncji przed podaniem dzieciom były umyte i zawinięte w chusteczki, a maluchy otrzymały je … z poleceniem, by zjadły je w domu, a nie w szkole!

Dziecięca ciekawość wzięła jednak górę i nieświadome zagrożenia uczniowie po prostu skosztowali owocu.

- Troszeczkę nie daję wiary tym słowom. Kontaktowałam się też z panią intendentką, ponieważ płacąc za posiłki nie płacimy po to, żeby dzieci jadły je w domu. Mogę kupić dzieciom to, co chcę, a w szkole chcę, żeby nie było głodne i za to płacimy - tłumaczy pani Grabowska.

Dzień później "niebezpieczny" owoc dostały przedszkolaki!

Sprawa nie zakończyła się jednak na jednorazowej wpadce. Według relacji przewodniczącej Rady Rodziców już dzień później owoc opuncji dostały… przedszkolaki! Tym razem co prawda owoce miały być obrane i pokrojone, ale zawierały dużo pestek, które również mogą być niebezpieczne dla maluszków. Dla najmłodszych dzieci konsystencja i przygotowanie jedzenia są bowiem absolutnym priorytetem ze względu na ryzyko zakrztuszenia się! Na szczęście tym razem żadne z dzieci nie potrzebowało specjalistycznej pomocy medycznej.

Rodzice żądają wyjaśnień

Jak poinformowała Radio ZET Anna Grabowska, dyrekcja nie panuje nad tym, jakie posiłki są podawane dzieciom.

- Szkoła odpowiada, a tak naprawdę pani dyrektor. Intendentka, na pytanie o to, z kim konsultuje jadłospisy, stwierdziła, że z nikim. Nie tak to powinno wyglądać, dyrektor powinien mieć nad tym nadzór - wskazała kobieta.

Reporterzy Radia ZET zwrócili się z nurtującymi pytaniami do dyrektorki placówki. Odpowiedzi jednak nie otrzymali.

"Zapewniam, że bezpieczeństwo dzieci jest dla dyrekcji sprawą priorytetową. Przedstawione kwestie wymagają szczegółowego wyjaśnienia i weryfikacji" - przekazała jedynie w rozmowie z Radiem ZET wicedyrektor Sylwia Wirowska.

My również zwróciliśmy się do dyrekcji placówki z prośbą o komentarz i wyjaśnienie tej bulwersującej sprawy. Czekamy na odpowiedź.

Burza w sieci

Na facebookowej stronie „Piaseczno bez maski” pojawił się wpis dotyczący podania opuncji w lokalnej szkole. W komentarzach aż kipi od złości oburzonych użytkowników mediów społecznościowych.

„Kompletny brak wyobraźni. Ten meszek (mikro igiełki) naprawdę wbija się we wszystko. Owoc jest smaczny ale po obraniu (w rękawiczkach). Absolutnie nie dla dzieci!”

„O matko, nie wierzę. Miałam z tym owocem przygodę na wakacjach, chciałam zerwać jednego i zabrać do apartamentu, spróbować z dziećmi. Do domu nie doniosłam, całą drogę wyciągałam mikrokolce z rąk, dłonią przeniosłam na usta, dalej już się samo rozniosło, myślałam, że się uduszę. Jak można podać coś takiego dzieciakom w przedszkolu”

„Osoba odpowiedzialna za zakupy na stołówkę szkolna tzw. intendent trochę poszalała. Owszem można podać dzieciom dla odmiany jakiś egzotyczny owoc ale trzeba przekazać na kuchni, ze należy go podać w taki a taki sposób a nie dać dziecku do ręki owoc kaktusa.”

„Co tam się dzieje?! Serio - ktoś nie doczytał jak należy podawać jedzenie dzieciom?”

- piszą.