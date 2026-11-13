Świąteczny catering od Magdy Gessler. Sprawdzamy ofertę na 2026 rok

Świąteczny catering Magdy Gessler na 2026 rok. Co znalazło się w menu U Fukiera?

Należąca do Magdy Gessler restauracja U Fukiera regularnie tworzy specjalne menu z okazji świąt Bożego Narodzenia. Wśród propozycji nie brakuje klasycznych wigilijnych potraw, które polskie rodziny od pokoleń stawiają na swoich stołach. Klienci znajdą tam między innymi barszcz, pierogi, uszka, różnego rodzaju ryby i świąteczne wypieki.

W tej chwili lokal nie opublikował jeszcze ostatecznego i potwierdzonego cennika na tegoroczny catering bożonarodzeniowy. Na oficjalnej stronie internetowej restauracji widnieje już jednak wykaz świątecznych specjałów, który obejmuje między innymi uszka, pierogi, czerwony barszcz, ciasta oraz dania rybne.

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Catering Wielkanocny Magdy Gessler 2026. Ceny zwalają z nóg

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Ceny cateringu świątecznego Magdy Gessler w 2025 roku nie należały do najniższych

Mimo braku zatwierdzonych stawek na ten sezon, warto przypomnieć, jak prezentowały się ubiegłoroczne koszty zamówienia wybranych przysmaków na święta. Kwoty z 2025 roku były dość wysokie, co odczuli zwłaszcza klienci decydujący się na zakup kilku różnych pozycji na wigilijną kolację. Szczegółowe wyliczenia dotyczące uszek oraz barszczu wzbudziły wówczas spore emocje wśród internautów, o czym więcej przeczytacie tutaj: Świąteczny catering Magdy Gessler. Tyle zapłacisz za uszka i barszcz. Internauci oburzeni .

Wady i zalety cateringu na Boże Narodzenie. Czy gotowe dania się opłacają?

Coraz więcej osób decyduje się na zamówienie gotowych potraw na święta Bożego Narodzenia. Trudno się temu dziwić, ponieważ samodzielne przyrządzenie dwunastu tradycyjnych dań wiąże się z ogromnymi zakupami oraz wymaga mnóstwa cierpliwości i wolnego czasu. Kupno cateringu pozwala uniknąć przedświątecznego stresu i zaoszczędzić wiele godzin, które trzeba byłoby spędzić w kuchni.

Takie rozwiązanie ma jednak swoje słabe strony, a główną z nich są dodatkowe koszty związane z zakupem gotowych zestawów, które często przewyższają wydatki na domowe gotowanie. Istotnym ograniczeniem bywa również brak elastyczności ze strony samych lokali, które nie zawsze pozwalają klientom na swobodną modyfikację wielkości porcji lub zmianę poszczególnych składników dań.

Magda Gessler i restauracja U Fukiera od lat przyciągają smakoszy

W polskiej branży gastronomicznej Magda Gessler pozostaje jedną z najbardziej znanych osobistości. Ogromną rozpoznawalność zawdzięcza nie tylko swoim umiejętnościom kulinarnym, ale także prowadzeniu programu „Kuchenne rewolucje”, w którym od wielu lat skutecznie wspiera właścicieli podupadających lokali.

Gwiazda telewizji aktywnie tworzy i zarządza również własnymi punktami gastronomicznymi. Największą sławą cieszy się warszawska restauracja U Fukiera, słynąca z eleganckiego serwowania tradycyjnej polskiej kuchni. Nazwisko gospodyni „Kuchennych rewolucji” stało się silną marką, dlatego potrawy sygnowane przez znaną restauratorkę niezmiennie przyciągają uwagę wielu smakoszy.