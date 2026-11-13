Strzelał do policjantów na ulicach Krakowa. Odpowie jako recydywista

Mężczyzna z bronią chodził po Krakowie

Do dramatycznych scen doszło w czwartek w stolicy Małopolski. Po godzinie 13:00 dyżurny policji otrzymał niepokojące zgłoszenie. W rejonie ulic Wielickiej i Bieżanowskiej miał przemieszczać się mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń. Na miejsce natychmiast skierowano patrol, który szybko namierzył idącego ulicą podejrzanego.

Policyjny pościg na ulicach Krakowa. Padły strzały!

Sytuacja błyskawicznie wymknęła się spod kontroli. Gdy tylko 39-letni mieszkaniec Krakowa zobaczył nadjeżdżających stróżów prawa, bez wahania wyciągnął broń gazową – na którą nie jest wymagane pozwolenie – i oddał w kierunku policjantów aż trzy strzały!

Funkcjonariusze wykazali się opanowaniem i błyskawiczną reakcją. W odpowiedzi padły dwa strzały ostrzegawcze, po czym mundurowi ruszyli w pościg za uzbrojonym napastnikiem. Uciekinier w trakcie akcji odrzucił pistolet. Chwilę później został skutecznie obezwładniony i zakuty w kajdanki. Podczas przeszukania okazało się, że 39-latek miał przy sobie również mefedron.

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Jak ustalili śledczy, atak na policjantów nie był jedynym przestępstwem, którego dopuścił się tego dnia desperat. Zanim na miejscu pojawił się patrol, mężczyzna miał grozić bronią przypadkowej osobie, próbując zmusić ją do podwiezienia we wskazane miejsce.

W piątek zatrzymany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy, usiłowania zmuszenia do określonego zachowania oraz posiadania narkotyków.

– Podejrzany był wcześniej karany m.in. za zabójstwo, za które odbył wieloletni wyrok. Za swoje czyny będzie odpowiadał w warunkach recydywy – przekazał Polskiej Agencji Prasowej prok. Tomasz Waszczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Prokuratura nie ma wątpliwości, że tak niebezpieczny przestępca nie może pozostać na wolności. Śledczy skierowali już do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 39-latka.