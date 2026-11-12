Strzelał do policjantów w Krakowie. Padły dwa strzały, funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem

Do zdarzenia doszło w czwartek, 12 listopada.

Policja otrzymała informację o samochodzie, którego kierowca miał mieć przy sobie broń i jeździć z nią po ulicach Krakowa. Funkcjonariusze ruszyli do działania.

Sytuacja szybko stała się niebezpieczna.

POLICJA BYŁA NA MIEJSCU W KRAKOWIE

Oddał dwa strzały w stronę policjantów

Jak przekazał oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie mł. asp. Jakub Mirochna, mężczyzna strzelił w kierunku funkcjonariuszy dwukrotnie. Policjanci odpowiedzieli ogniem, a następnie obezwładnili mężczyznę.

Początkowo zakładano, że porusza się samochodem. Później okazało się jednak, że podejrzany przemieszczał się pieszo.

Dopiero po zatrzymaniu okazało się, że używana przez niego broń była hukowa. Jak przekazał rzecznik, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

- Kilkanaście minut temu policja otrzymała zgłoszenie, że po mieście jeździ samochód z bronią. Policja oddała strzały w jego kierunku. Mężczyzna został obezwładniony. Dwa strzały zostały też oddane w stronę policji. To była broń hukowa. Nikt nie został ranny - poinformował Mirochna.

Kraków kilka dni po krwawym zamachu

Czwartkowe wydarzenia rozegrały się zaledwie pięć dni po tragedii na Rynku Głównym. W sobotę, 7 listopada, uzbrojony mężczyzna otworzył tam ogień do przypadkowych osób. W zamachu zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Sprawca zmarł w szpitalu dwa dni później.

Na razie nie ma informacji, by czwartkowa interwencja miała jakikolwiek związek z tamtym atakiem.

Źródło: TVN24