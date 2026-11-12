71 budynków bez ogrzewania! Wielka awaria na Mokotowie. Mieszkańców czeka zimna noc

Gorąca woda zalała ulicę. 71 budynków bez ogrzewania!

Kłęby pary unoszące się nad ulicą, gorąca woda wypływająca spod ziemi i zapadający się chodnik! Tak wyglądały dramatyczne sceny, do których doszło w czwartek (12 listopada) około godz. 10 na warszawskim Mokotowie. W rejonie ul. Kazimierzowskiej 71/75 pękła rura ciepłownicza. Skutki awarii okazały się poważne.

Aż 71 budynków zostało pozbawionych ogrzewania! I to w połowie listopada, kiedy za oknami panuje przenikliwy chłód. W czwartek temperatura w Warszawie sięga zaledwie kilku stopni, a w nocy może spaść do około 2 stopni Celsjusza. Dla mieszkańców oznacza to perspektywę długich godzin bez ciepłych kaloryferów.

Na miejscu pojawili się pracownicy Veolii, która zarządza warszawską siecią ciepłowniczą, oraz policjanci. Ulica Kazimierzowska została zamknięta dla ruchu na odcinku od Rakowieckiej do Narbutta.

Mieszkańców czeka noc bez ogrzewania? Znamy planowany termin naprawy

Niestety, mieszkańcy muszą przygotować się na możliwość spędzenia całej nocy bez ogrzewania. Jak ustalił „Super Express”, Veolia planuje zakończenie naprawy w piątek (13 listopada) do godz. 11. To jednak jedynie wstępny termin. Prace mogą zakończyć się wcześniej, ale niewykluczone są również opóźnienia. Wszystko zależy od przebiegu usuwania awarii.

Przedstawiciele firmy zapowiedzieli, że informacje dotyczące awarii i planowanego terminu przywrócenia dostaw ciepła zostaną zamieszczone na stronie internetowej Veolii.

Co doprowadziło do tak poważnej awarii? Na razie pozostaje to zagadką.

– W tej chwili nie znamy przyczyny awarii – powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Paweł Zbiegniewski z Veolii.

Firma zarządza największą siecią ciepłowniczą w Unii Europejskiej, liczącą około 1900 kilometrów. Dostarcza ona ciepło do tysięcy warszawskich budynków.

Zapadł się chodnik. Policja przekazała ważną informację

Awaria spowodowała nie tylko odcięcie ogrzewania. Gorąca woda wydostająca się spod ziemi zalała okolicę, a część chodnika i pobliskiego trawnika zapadła się. Sytuacja wyglądała groźnie, na szczęście nie doszło do tragedii.

– Nie było osób pokrzywdzonych – przekazała „Super Expressowi” asp. szt. Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Największym problemem pozostaje jednak brak ogrzewania. Jeśli naprawa potrwa zgodnie z obecnymi planami, mieszkańcy dotkniętych awarią budynków będą musieli przetrwać chłodną listopadową noc bez ciepłych kaloryferów. Dla setek warszawiaków może to być wyjątkowo długa i zimna noc.