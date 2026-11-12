Wiadukty przy ulicy Towarowej przejdą dalsze naprawy, a piesi odczują je w nietypowy sposób

Harmonogram prac i utrudnienia na Towarowej

Drogowcy pojawią się na obiekcie w dwa nadchodzące weekendy. Roboty zaplanowano w godzinach nocnych i wolnych od pracy, każdorazowo od godziny 22:00 do 5:00 rano. Pierwszy etap prac ruszy w weekend 13-16 listopada i obejmie stronę zachodnią. Z kolei w dniach 20-23 listopada roboty przeniosą się na stronę wschodnią.

W czasie prowadzenia napraw remontowany chodnik zostanie całkowicie zamknięty dla pieszych. Jezdnia zostanie zwężona do jednego pasa ruchu, z którego skorzystają przechodnie, aby bezpiecznie ominąć teren budowy. Podczas drugiego etapu prac po stronie wschodniej utrudnienia zaczną się wcześniej, bo już na placu Zawiszy, gdzie zwężenie pasa ruchu będzie obowiązywać od samego ronda.

Dlaczego remont chodników na wiaduktach jest konieczny?

Obecne roboty wynikają z rekomendacji zawartych w ekspertyzie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Wcześniejsza wymiana nawierzchni na wszystkich trzech pasach w obu kierunkach pozwoliła wyciszyć drgania oraz poprawić izolację konstrukcji.

Remont chodników polega na ich wyrównaniu i doszczelnieniu. Takie działania pozwolą ograniczyć drgania wywoływane przez przejeżdżające pojazdy, co bezpośrednio przełoży się na przedłużenie żywotności wiaduktu do czasu jego docelowej przebudowy.

Nowy obiekt najwcześniej w 2027 roku

Wiadukty nad linią średnicową powstały w latach 60. i 70. XX wieku i z powodu stanu technicznego kwalifikują się do rozbiórki oraz odbudowy. Choć stołeczny ratusz już w 2019 roku dysponował gotową dokumentacją i pozwoleniem na budowę, prace zostały wstrzymane przez PKP ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w projekcie.

Docelowa przebudowa wiaduktów zostanie zrealizowana przy okazji modernizacji Dworca Wschodniego, co nastąpi nie wcześniej niż w 2027 roku. Do tego czasu na przeprawie obowiązują tymczasowe obostrzenia:

wprowadzono ograniczenie tonażowe dla pojazdów do 3,5 tony ,

, z ruchu wyłączono lewy pas na obu jezdniach,

wprowadzono ograniczenie prędkości dla tramwajów do 10 km/h bez możliwości zatrzymywania się, przyspieszania i gwałtownego hamowania.

W związku z ograniczeniami dla tramwajów Tramwaje Warszawskie wybudowały nowe przystanki na wysokości ulicy Srebrnej oraz Muzeum Kolejnictwa, które zastąpiły dotychczasowe przystanki przy placu Zawiszy.

Kolejna sędziwa konstrukcja w Warszawie do modernizacji

Wiadukty na ulicy Towarowej to jedne z ostatnich tak starych obiektów inżynieryjnych w stolicy. W ostatnich latach miasto przeprowadziło szereg podobnych inwestycji. Gruntowne modernizacje i odbudowy przeszły między innymi wiadukty Trasy Łazienkowskiej, obiekt na ulicy Marywilskiej oraz nad ulicą Globusową. Na Białołęce powstał również nowy most w ciągu ulicy Płochocińskiej nad Kanałem Żerańskim.