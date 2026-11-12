Rozpędzony samochód wjechał w ludzi w Niemczech. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
PAP - Polska Agencja Prasowa
2026-11-12 8:02

Poważny wypadek w Niemczech! W miejscowości Ronnenberg w pobliżu Hanoweru rozpędzony samochód wjechał w grupę ludzi. Rannych zostało trzech mężczyzn, jeden z nich doznał ciężkich obrażeń. Kierowca nie zatrzymał się i uciekł z miejsca zdarzenia. Jak informują niemieckie media, wcześniej doszło tam do kłótni. Policja próbuje ustalić, czy kierowca celowo potrącił ludzi, czy doszło do wypadku. Okoliczności zdarzenia pozostają niejasne.

Niemiecki radiowóz z napisem Polizei na tle niebieskich sygnałów. O wypadku w Ronnenberg przeczytasz na SE.
Autor: Karolis Kavolelis/ Shutterstock

Groźne potrącenie w Ronnenberg koło Hanoweru. Trzech mężczyzn zostało rannych

Do tego zdarzenia doszło w środę wieczorem, 11 listopada, w miejscowości Ronnenberg, położonej w Dolnej Saksonii niedaleko Hanoweru. Samochód jadący z dużą prędkością wjechał w grupę osób. W wyniku potrącenia obrażenia odniosło trzech mężczyzn.

Jak przekazała lokalna policja w nocy ze środy na czwartek, kierowca odjechał natychmiast po zdarzeniu. Nie udzielił pomocy rannym i oddalił się, zanim funkcjonariusze zdołali ustalić jego tożsamość.

Na miejscu pojawiło się wiele zastępów służb ratunkowych i policjantów. Jeden z poszkodowanych został ciężko ranny i trafił do szpitala. Rzeczniczka policji poinformowała jednak, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Dwaj pozostali mężczyźni doznali lżejszych obrażeń. Nie podano informacji o ich wieku ani dokładnym stanie zdrowia.

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Niemiecka policja szuka kierowcy z Ronnenberg. W tle tajemnicza kłótnia

Według doniesień niemieckich mediów przed potrąceniem w tym miejscu miało dojść do kłótni. Na razie nie wiadomo, co było jej przyczyną ani kto uczestniczył w sprzeczce.

Policjanci sprawdzają, czy kierujący samochodem umyślnie wjechał w stojących tam ludzi. Nie wykluczają jednak, że mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku.

Dotychczas nie ujawniono danych sprawcy ani informacji o jego ewentualnych powiązaniach z poszkodowanymi. Nie ustalono również, czy wcześniejsza awantura była bezpośrednią przyczyną potrącenia.

Funkcjonariusze próbują odtworzyć przebieg zdarzenia i wyjaśnić, dlaczego kierowca uciekł.

– Trwa śledztwo w tej sprawie – poinformowała niemiecka policja.

Śledczy nadal zbierają informacje. Na obecnym etapie nie ma potwierdzenia, że zdarzenie było celowym atakiem na grupę ludzi.

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