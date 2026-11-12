Wielka katastrofa budowlana w Nowym Jorku! Runął budynek, ofiary i ranni

Katastrofa budowlana w Nowym Jorku! Dwie osoby nie żyją, 17 rannych, w tym siedmioro dzieci

Trzypiętrowy budynek runął w Nowym Jorku, są ofiary i ranni! Do katastrofy doszło około godziny 16 czasu lokalnego, czyli 22 w Polsce, w dzielnicy Brooklyn w dniu 11 listopada. Trzypiętrowy budynek runął na sąsiedni plac budowy, gdzie trwały prace ziemne. Pod gruzami znaleźli się mieszkańcy i pracownicy budowlani.

Jak podaje „New York Post”, świadkowie usłyszeli dwa potężne huki, a chwilę później budynek się zawalił. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe.

Jednym z mieszkańców był 35-letni Anderson Velez. Mężczyzna przebywał w pracy, kiedy zadzwoniła do niego żona, uwięziona pod gruzami z dwojgiem dzieci w wieku dwóch i siedmiu lat.

– Krzyczała, żeby ktoś pomógł wydostać mojego syna, a potem połączenie się urwało – opowiadał mężczyzna w wywiadzie dla „New York Post”.

Na szczęście całą rodzinę udało się uratować. Ratownicy wydobyli także kobietę będącą w szóstym miesiącu ciąży.

Dwie osoby nie żyją. Strażacy szukają kolejnych ofiar

Według informacji przekazanych przez straż pożarną zginęły co najmniej dwie osoby. Cztery kolejne trafiły do szpitali w stanie krytycznym, a 12 w stabilnym. Lekkich obrażeń doznał również jeden ze strażaków. Wśród poszkodowanych jest siedmioro dzieci.

W akcji uczestniczy ponad 250 strażaków i ratowników. Służby nie wiedzą jeszcze, ile osób może pozostawać pod gruzami. Poszukiwania mogą potrwać kilka dni.

Ratownicy muszą zachować szczególną ostrożność, ponieważ pozostałości budynku są niestabilne i grożą kolejnym zawaleniem.

Na miejscu pojawił się burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani. Zapowiedział pomoc poszkodowanym mieszkańcom. Osoby, które straciły dach nad głową, otrzymały tymczasowe schronienie.

Przyczyny katastrofy są badane. Śledczy sprawdzają między innymi, czy do zawalenia mogły przyczynić się prace budowlane prowadzone na sąsiedniej działce.

Sonda Byłaś/eś kiedyś w Nowym Jorku? Tak, ale nie odwiedziłam/em miejsc związanych z filmem "Kevin sam w Nowym Jorku". Może następnym razem? Nie, ale planuje w przyszłym roku i na pewno odwiedzę któreś z miejsc z filmu "Kevin sam w Nowym Jorku" Nie Tak Jeszcze nie, ale planuję

Rescuers on site after deadly building collapse in New York. Two people were killed and at least 17 others injured, including children, after a three-story building collapsed near a construction site in New York, city authorities say https://t.co/voZT6ICBuT— AFP News Agency (@AFP) November 12, 2026