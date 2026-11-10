Gigantyczny karambol, 86 rozbitych aut! Premier wskazuje na tragiczny błąd

Gigantyczny karambol w Bułgarii! 12 osób nie żyje, 86 pojazdów rozbitych. Premier ogłasza żałobę

Do ogromnego karambolu doszło we wtorek rano na autostradzie „Trakia” w pobliżu Zimnicy. Jak informuje BNT News, w dwóch wypadkach na przeciwległych jezdniach uczestniczyło łącznie 86 pojazdów. W kierunku Burgas zderzyły się 63 samochody, a w przeciwnym kierunku 23.

Bilans katastrofy jest tragiczny. Według najnowszych informacji przekazanych przez premiera Rumena Radewa zginęło 12 osób. Dziesiątki rannych przewieziono do szpitali w Burgas, Sliwenie i Jambole. Część poszkodowanych jest w ciężkim stanie.

Premier Bułgarii na miejscu tragedii. „Dzisiejszy dzień jest tragiczny”

Na miejsce katastrofy przyjechał premier Rumen Radew. Zapowiedział, że 11 listopada w całym kraju będzie obowiązywała żałoba narodowa.

– Dzisiejszy dzień jest tragiczny dla całej Bułgarii. W wypadku zginęło dotychczas 12 osób; dziesiątki innych zostały ranne i trafiły do szpitali w Burgas, Sliwenie oraz Jambole – powiedział premier, cytowany przez BNT News.

– Pragnę raz jeszcze złożyć szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar, a także podziękować wszystkim służbom ratunkowym oraz obywatelom, którzy zareagowali i pracowali w niezwykle trudnych warunkach – dodał.

Radew poinformował, że w gotowości pozostają wojskowe samoloty Spartan oraz samolot rządowy, które w razie potrzeby mogą pomóc w transporcie rannych.

Co spowodowało gigantyczny karambol?

Jedną z prawdopodobnych przyczyn tragedii była bardzo gęsta mgła, która znacznie ograniczyła widoczność na autostradzie. Dokładne okoliczności wypadków będą jednak dopiero ustalane.

Premier zwrócił jednak uwagę także na problemy z bezpieczeństwem bułgarskich dróg, w tym brak odpowiednich tablic ostrzegawczych, informujących o aktualnych niebezpiecznych wydarzeniach na drodze. Być może gdyby kierowcy zostali odpowiednio poinformowani o mgle czy wypadku przed nimi, rozmiary katastrofy byłyby mniejsze.

– Nie jest to jednak kwestia samych środków finansowych, lecz stosunku do zdrowia i życia obywateli – stwierdził Radew.

Zaapelował również do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do pogody. Podkreślił, że potrzebne są rozwiązania, które pozwolą ostrzegać przed zagrożeniami na drogach w czasie rzeczywistym.

Drone footage reveals the horrifying scale of the tragedy on Bulgaria’s Trakia Motorway. Over 50 vehicles, including cars and trucks, were involved in the massive pile-up, leaving at least 12 people dead and dozens injured. One of Bulgaria’s deadliest road disasters. 😭 https://t.co/NfyVJyGotH— една българка (@transbulgaria) November 10, 2026

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