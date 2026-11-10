Gigantyczny karambol, 86 rozbitych aut! Premier wskazuje na tragiczny błąd

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-11-10 17:40

Nowe doniesienia na temat tragedii na autostradzie w Bułgarii! W gigantycznym karambolu z zginęło 12 osób, a 46 zostało rannych. Rozbitych zostało łącznie 86 pojazdów – 63 na pasie ruchu w kierunku Burgas oraz 23 na pasie w przeciwnym kierunku. Do katastrofy doszło we wtorek, 10 listopada w pobliżu miejscowości Zimnica. Na miejsce przyjechał premier Rumen Radew, który ogłosił, że środa będzie dniem żałoby narodowej. Wskazał na pewien fatalny błąd, który jego zdaniem mógł przyczynić się do rozmiarów tragedii.

Gigantyczny karambol w Bułgarii! 12 osób nie żyje, 86 pojazdów rozbitych. Premier ogłasza żałobę

Do ogromnego karambolu doszło we wtorek rano na autostradzie „Trakia” w pobliżu Zimnicy. Jak informuje BNT News, w dwóch wypadkach na przeciwległych jezdniach uczestniczyło łącznie 86 pojazdów. W kierunku Burgas zderzyły się 63 samochody, a w przeciwnym kierunku 23.

Bilans katastrofy jest tragiczny. Według najnowszych informacji przekazanych przez premiera Rumena Radewa zginęło 12 osób. Dziesiątki rannych przewieziono do szpitali w Burgas, Sliwenie i Jambole. Część poszkodowanych jest w ciężkim stanie.

Premier Bułgarii na miejscu tragedii. „Dzisiejszy dzień jest tragiczny”

Na miejsce katastrofy przyjechał premier Rumen Radew. Zapowiedział, że 11 listopada w całym kraju będzie obowiązywała żałoba narodowa.

– Dzisiejszy dzień jest tragiczny dla całej Bułgarii. W wypadku zginęło dotychczas 12 osób; dziesiątki innych zostały ranne i trafiły do szpitali w Burgas, Sliwenie oraz Jambole – powiedział premier, cytowany przez BNT News.

– Pragnę raz jeszcze złożyć szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar, a także podziękować wszystkim służbom ratunkowym oraz obywatelom, którzy zareagowali i pracowali w niezwykle trudnych warunkach – dodał.

Radew poinformował, że w gotowości pozostają wojskowe samoloty Spartan oraz samolot rządowy, które w razie potrzeby mogą pomóc w transporcie rannych.

Co spowodowało gigantyczny karambol?

Jedną z prawdopodobnych przyczyn tragedii była bardzo gęsta mgła, która znacznie ograniczyła widoczność na autostradzie. Dokładne okoliczności wypadków będą jednak dopiero ustalane.

Premier zwrócił jednak uwagę także na problemy z bezpieczeństwem bułgarskich dróg, w tym brak odpowiednich tablic ostrzegawczych, informujących o aktualnych niebezpiecznych wydarzeniach na drodze. Być może gdyby kierowcy zostali odpowiednio poinformowani o mgle czy wypadku przed nimi, rozmiary katastrofy byłyby mniejsze.

– Nie jest to jednak kwestia samych środków finansowych, lecz stosunku do zdrowia i życia obywateli – stwierdził Radew.

Zaapelował również do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do pogody. Podkreślił, że potrzebne są rozwiązania, które pozwolą ostrzegać przed zagrożeniami na drogach w czasie rzeczywistym.

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