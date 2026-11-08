Rosjanka wśród poszkodowanych w zamachu w Krakowie. Ambasada przekazała informacje

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-11-08 4:04

Pojawiły się nowe informacje dotyczące narodowości osób poszkodowanych w czasie krwawego ataku na Rynku Głównym w Krakowie. Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce poinformowała, że wśród rannych znajduje się obywatelka Rosji. Placówka pozostaje w kontakcie z rodziną kobiety oraz krakowskimi szpitalami.

Ambasada potwierdza: obywatelka Rosji została ranna

W niedzielę Ambasada Federacji Rosyjskiej w Polsce opublikowała na platformie X komunikat dotyczący osób poszkodowanych podczas sobotniej strzelaniny w centrum Krakowa.

Jak przekazano, z informacji uzyskanych z jednej z krakowskich placówek medycznych wynika, że wśród rannych znajduje się obywatelka Federacji Rosyjskiej.

„Niestety w wyniku strzelaniny, do której doszło 7 listopada na Rynku Głównym miasta, została ranna obywatelka Federacji Rosyjskiej” – poinformowała ambasada.

Kontakt z rodziną i szpitalem

Rosyjska placówka dyplomatyczna podkreśliła, że monitoruje sytuację swojej rodaczki.

„Ambasada utrzymuje kontakt z krewnymi poszkodowanej, kontynuuje monitorowanie rozwoju sytuacji i pozostaje w kontakcie z organami ochrony zdrowia miasta Kraków” – przekazano w komunikacie.

Dyplomaci wyrazili także nadzieję na szybki powrót kobiety do zdrowia.

„Życzymy naszej rodaczce jak najszybszego powrotu do zdrowia” – napisano.

Wydano także apel do obywateli Rosji

W związku z tragicznymi wydarzeniami ambasada przypomniała obywatelom Rosji przebywającym w Polsce o możliwości uzyskania pomocy konsularnej w sytuacjach nadzwyczajnych.

Placówka podała numer alarmowy oraz adres poczty elektronicznej przeznaczone do pilnych kontaktów.

Krwawy atak w centrum Krakowa

Do tragedii doszło w sobotę około godziny 15 na Rynku Głównym w Krakowie. Według dotychczasowych ustaleń zamaskowany 24-letni Polak wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień do znajdujących się tam ludzi.

Przerażeni świadkowie uciekali do pobliskich restauracji, kawiarni i bram kamienic. Na miejsce skierowano znaczne siły policji oraz służb ratunkowych.

Sześć osób zginęło, szesnaście zostało rannych

Według najnowszych informacji w ataku zginęło sześć osób. Rannych zostało 16 kolejnych, w tym sam sprawca.

Napastnik został postrzelony podczas policyjnej interwencji i trafił do szpitala. Śledczy analizują jego motywy oraz wszystkie okoliczności jednej z najtragiczniejszych zbrodni w Polsce w ostatnich latach.

Informacja przekazana przez rosyjską ambasadę wskazuje, że wśród osób poszkodowanych znalazła się przynajmniej jedna cudzoziemka. Na razie nie ujawniono jej wieku ani szczegółów dotyczących stanu zdrowia.

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