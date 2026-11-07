Pilny apel o krew dla rannych policjantów. „Dziś to oni potrzebują naszej pomocy”

Bohaterska interwencja i ciężkie obrażenia

Po sobotnim ataku w Krakowie trwa walka o zdrowie rannych funkcjonariuszy. Na profilu 112Tarnow.pl - Tarnowski Portal Ratowniczy opublikowano pilny apel o oddawanie krwi dla policjantów, którzy ucierpieli podczas służby.

Jak podano, ciężko ranni zostali starszy posterunkowy Jakub Kulik oraz starszy posterunkowy Artur Morański. Stan obu funkcjonariuszy określany jest jako poważny.

Szczególnie ciężkich obrażeń doznał Jakub Kulik, u którego lekarze stwierdzili między innymi uszkodzenie płuca. Policjant dopiero niedawno rozpoczął służbę w szeregach Policji. Wcześniej był żołnierzem 18. batalionu.

Potrzebna krew. Apel do mieszkańców Małopolski

W opublikowanym komunikacie zaapelowano do mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego i całej Małopolski o wsparcie rannych funkcjonariuszy poprzez oddawanie krwi.

Osoby chcące pomóc proszone są o kontakt z najbliższym punktem krwiodawstwa. W apelu wskazano, że podczas oddawania krwi należy podać dane: Jakub Kulik

Jednocześnie organizatorzy akcji przypominają, że możliwość oddania krwi w ramach dedykowanej zbiórki należy wcześniej potwierdzić w centrum krwiodawstwa.

„To prawdziwi bohaterowie”

Autorzy apelu podkreślają, że policjanci każdego dnia narażają własne zdrowie i życie, by chronić innych ludzi. Teraz sami potrzebują wsparcia.

Do rannych funkcjonariuszy odniósł się również premier Donald Tusk. Jak przekazano w komunikacie, szef rządu nazwał obu policjantów prawdziwymi bohaterami, wskazując, że ich odwaga i poświęcenie mogły uratować życie wielu osób.

Jak pomóc?

Krew można oddawać w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz ich terenowych oddziałach. Przed wizytą warto sprawdzić aktualne godziny pracy placówki oraz potwierdzić możliwość przekazania krwi dla wskazanego funkcjonariusza.

Autorzy apelu nie mają wątpliwości: dziś to właśnie ranni policjanci potrzebują solidarności mieszkańców. Każda donacja może okazać się bezcenna w walce o ich zdrowie i powrót do pełnej sprawności.

W apelu wskazano, że dla rannego funkcjonariusza szczególnie poszukiwana jest krew grupy AB Rh+. Organizatorzy zachęcają także do udostępniania informacji w mediach społecznościowych, aby dotarła ona do jak największej liczby potencjalnych dawców.

„Jakub, Artur – życzymy Wam siły, wytrwałości i szybkiego powrotu do zdrowia” – napisano w poruszającym apelu opublikowanym przez 112Tarnow.pl.

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