Bohaterowie z Krakowa. Stan jednego z policjantów jest bardzo ciężki. Padły poruszające słowa

Zdecydowana reakcja mundurowych pozwoliła zatrzymać uzbrojonego sprawcę, który w centrum Krakowa zabił sześć osób. Funkcjonariusze podjęli interwencję, mimo że sami znaleźli się na bezpośredniej linii ognia i dwóch z nich odniosło obrażenia. Sytuacja jednego z poszkodowanych jest bardzo ciężka. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że ten policjant doznał trzech ran postrzałowych, a personel medyczny walczy o jego przeżycie. Z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek jest przekonany, że bohaterska postawa mundurowych uratowała życie wielu osobom.

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Strzelanina w Krakowie. Marcin Kierwiński o stanie rannych policjantów

Sobotni atak w centrum Krakowa przyniósł tragiczne żniwo, gdy uzbrojony napastnik zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów. Do działań w trakcie tych dramatycznych zajść natychmiast włączyli się funkcjonariusze policji. Mundurowi skutecznie obezwładnili agresora, który został postrzelony i przewieziony do szpitala. Sama akcja zakończyła się jednak bardzo poważnymi konsekwencjami dla biorących w niej udział stróżów prawa.

W wyniku wymiany ognia rany postrzałowe odniosło dwóch interweniujących policjantów. Najnowsze wiadomości dotyczące kondycji zdrowotnej poszkodowanych funkcjonariuszy przedstawił na konferencji prasowej minister Marcin Kierwiński.

Obaj są ranni. Jeden ma ranę postrzałową, jego życiu na tę chwilę, jak informują lekarze, nie zagraża niebezpieczeństwo. Stan drugiego z policjantów jest bardzo, bardzo ciężki. Trzy rany postrzałowe. Trwają czynności lekarzy, trzymamy, modlimy się za tego dzielnego policjanta, za bohatera, żeby przeżył - powiedział Marcin Kierwiński.

Szef resortu spraw wewnętrznych uzupełnił, że w ciężkim stanie znajduje się także sam napastnik. Mężczyzna trafił na stół operacyjny po raz drugi.

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Waldemar Żurek dziękuje policjantom z Krakowa po dramatycznej akcji

Wyrazy wdzięczności pod adresem interweniujących mundurowych skierował także minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Polityk zaznaczył, że podjęte przez nich działania miały kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi przebywających w tym czasie w centrum Krakowa.

Chciałbym też bardzo podziękować policjantom, których bohaterstwo uchroniło wiele istnień ludzkich. Nie mamy co do tego wątpliwości – powiedział Żurek.

Funkcjonariusze powstrzymujący uzbrojonego mordercę zapłacili za swoją odwagę niezwykle wysoką cenę. Obecnie kluczową kwestią pozostaje walka lekarzy o uratowanie życia ciężko rannego policjanta.