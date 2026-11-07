Koszmar w Krakowie. Wiadomo, kim są cztery ofiary

Koszmar w Krakowie. Nie żyje 6 osób

W strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób. Cały kraj jest w szoku po tragedii, która miała miejsce w sobotę (7 listopada 2026) ok. godziny 15:00 w stolicy Małopolski. Napastnik strzelał do przypadkowych ludzi z samochodu.

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Minister Kierwiński ujawnia! Wiadomo, kim są cztery ofiary

- W tym strasznym akcie terroru zginęło sześć osób. Cztery osoby zostały zidentyfikowane. Do wszystkich rodzin służby wojewody i policjanci będą oczywiście docierać. Trwa identyfikacja. Wśród tych osób, które zostały zidentyfikowane jest jeden cudzoziemiec - powiedział szef MSWIA.

- Błyskawiczna reakcja policjantów zapobiegła znacznie większej masakrze. Pierwsze strzały policjanci oddali do napastnika po trzech minutach od zgłoszenia. Straż pożarna i pogotowie również były po trzech minutach - dodał minister Kierwiński.

- Wszystko wskazuje na to, że napastnik działał sam i miał bardzo radykalne poglądy. Trwają czynności w jego domu - poinformował szef MSWiA. Napastnik to młody mężczyzna z rocznika 2022. Pochodzi z Ostrowca Świętokrzyskiego. Nie był wcześniej karany. Sprawca strzelał z broni automatycznej.

Wśród 16 rannych są policjanci, sprawca i przynajmniej pięciu cudzoziemców. Dwie osoby zostały przebadane i wypisane ze szpitala. Jeden z policjantów walczy o życie - minister Kierwiński mówił o "modlitwie za bohatera".

Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie". Rzecznik Rafał Leśkiewicz poinformował, że w związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie prezydent Nawrocki rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej, która będzie obowiązywała 8 i 9 listopada.

Prezydent Łukasz Gibała podpisał zarządzenie o ogłoszeniu w Krakowie żałoby do 11 listopada. Uruchomiono numer pomocy dla rodzin ofiar: 12 421 92 82.

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