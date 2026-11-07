5 osób nie żyje, kilkanaście jest rannych. Dramat w Krakowie. Strzały na Rynku Głównym

Na Rynku Głównym w Krakowie doszło do strzelaniny. Dramat miał miejsce w sobotę, 7 listopada, około godz. 15. Zginęło pięć osób, a kilkanaście zostało rannych. Na miejscu wylądował śmigłowiec LPR. Służby apelują do osób przebywających w okolicy o schronienie się w bezpiecznym miejscu.

Jak poinformowała KWP w Krakowie, mężczyzna wjechał samochodem na rynek i zaczął strzelać do przypadkowych osób. Policja przekazała, że sprawca został zatrzymany, a wśród rannych są funkcjonariusze. Według przekazanych nam informacji strzały padły w rejonie ul. Szewskiej.

- Sprawca został postrzelony przez policjantów, jest obecnie transportowany do szpitala. Trwa akcja służb na miejscu zdarzenia - przekazała policja w najnowszym komunikacie.

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W sprawie pojawiają się sprzeczne doniesienia dotyczące losu sprawcy. Policja poinformowała o jego zatrzymaniu; nie potwierdziła informacji, że został zastrzelony.

Centrum miasta zostało zablokowane. Na miejscu pracują liczne siły policji i służby ratunkowe. Na miejscu tragedii panuje chaos. Jest dużo gapiów.

Artykuł będziemy aktualizować.

- Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu - napisał na X premier Donald Tusk.