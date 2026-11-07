Nocny atak na Gubałówce! Dwa bankomaty uszkodzone, zniknęły pieniądze

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-11-07 10:35

Niebezpieczne zdarzenie na Gubałówce! W nocy doszło tam do celowego uszkodzenia dwóch bankomatów. Sprawcy nie poprzestali na zniszczeniu urządzeń. Z obu maszyn skradziono kasetki z pieniędzmi. Na miejscu od rana pracują policjanci i technicy kryminalistyki. Trwa ustalanie, kto stoi za tym przestępstwem.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 7 listopada około godz. 3:40, przy ulicy Stanisława Zubka na Gubałówce. Nieznane osoby uszkodziły dwa bankomaty, a następnie ukradły z nich kasetki zawierające gotówkę.

Zakopiańscy policjanci od wczesnych godzin porannych prowadzą intensywne czynności na miejscu zdarzenia. W działaniach uczestniczą również technicy kryminalistyki oraz specjaliści z Laboratorium Kryminalistycznego w Krakowie.

Skradzione kasetki z pieniędzmi. Policja szuka sprawców

Funkcjonariusze przeprowadzają szczegółowe oględziny, zabezpieczają ślady, analizują nagrania z monitoringu i rozmawiają ze świadkami. Prowadzone są również czynności operacyjne i procesowe, które mają pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzenia oraz ustaleniu tożsamości osób odpowiedzialnych za kradzież.

Policja ustala obecnie wysokość strat spowodowanych uszkodzeniem bankomatów i kradzieżą pieniędzy. Na razie nie podano, ile gotówki znajdowało się w skradzionych kasetkach.

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