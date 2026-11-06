To znane polskie uzdrowisko zimą rozkwita na nowo. Zachwyca klimatem i widokami

Krynica-Zdrój w Beskidzie Sądeckim przyciąga kuracjuszy od 200 lat

Chodzi oczywiście o Krynicę-Zdrój, która leży na terenie województwa małopolskiego, bezpośrednio w paśmie Beskidu Sądeckiego. Taka lokalizacja gwarantuje przyjezdnym ucieczkę od miejskiego hałasu oraz możliwość podziwiania malowniczych krajobrazów. Co istotne, miejscowość rozwija swoje tradycje uzdrowiskowe od ponad dwustu lat, ciesząc się niesłabnącą renomą.

Na terenie kurortu działa rozbudowana baza noclegowa i medyczna, obejmująca liczne hotele, sanatoria oraz placówki rehabilitacyjne. Swoje miejsce znajdują tu nie tylko kuracjusze przyjeżdżający na turnusy lecznicze, ale także zwykli wczasowicze, którzy szukają cichej przystani na weekendowy wypad lub dłuższy wypoczynek.

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Krynica-Zdrój [ZDJĘCIA]

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Zimowe oblicze Krynicy-Zdroju i trasy na Jaworzynie Krynickiej

W okresie zimowym miejscowość prezentuje zupełnie inne oblicze. Pokryte śniegiem wierzchołki Beskidu Sądeckiego oraz liczne szlaki w połączeniu z mroźną aurą stanowią świetną bazę dla fanów aktywnego spędzania czasu. Głównym punktem na mapie sportowych rozrywek pozostaje Jaworzyna Krynicka z niezwykle popularnym ośrodkiem narciarskim. Przygotowano tam zróżnicowane pod względem trudności stoki, na których doskonale odnajdą się zarówno osoby stawiające pierwsze kroki na nartach, jak i zaawansowani miłośnicy tego sportu.

Krynica-Zdrój i najważniejsze atrakcje turystyczne uzdrowiska

Określana mianem perły polskich uzdrowisk Krynica-Zdrój należy do najchętniej odwiedzanych kurortów w całym Beskidzie Sądeckim. Osoby planujące wizytę w tym mieście powinny zwrócić szczególną uwagę na kilka wyjątkowych miejsc, które warto uwzględnić w swoim planie wycieczki.

- Główny deptak w Krynicy

- Pijalnia Główna wód mineralnych

- Malownicza Góra Parkowa

- Konstrukcja wieży widokowej w Słotwinach

- Szczyt Jaworzyny Krynickiej

- Zbiory w Muzeum Nikifora.