Najmniejszy park narodowy w Polsce zachwyca przyrodą. Czy znasz wszystkie jego tajemnice?

Ten wyjątkowy obszar to położony niedaleko Krakowa Ojcowski Park Narodowy w województwie małopolskim. Powstał on w 1956 roku i pod względem zajmowanego terenu ustępuje wszystkim pozostałym z 23 polskich parków narodowych. Skromny rozmiar nie przeszkadza mu jednak być jednym z najbardziej rozpoznawalnych zakątków przyrodniczych w całym państwie.

Ojcowski Park Narodowy i jego atrakcje. Podziemne jaskinie oraz wapienne skały

Główną atrakcją przyciągającą uwagę w Ojcowskim Parku Narodowym są bez wątpienia jego podziemia. Z danych Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że na obszarze parku odkryto około 700 jaskiń. Największą popularnością cieszy się owiana legendą o ukrywającym się przyszłym polskim królu Jaskinia Łokietka, a także słynąca z istotnych znalezisk archeologicznych Jaskinia Ciemna.

Podziemne korytarze dają schronienie nietoperzom, które uznano za oficjalny symbol tego miejsca. Wielkie wrażenie robią też naturalnie uformowane skały wapienne, wśród których króluje mierząca około 25 metrów wysokości Maczuga Herkulesa. Wielu odwiedzających kieruje swoje kroki również pod utworzoną z dwóch ogromnych filarów wapiennych Bramę Krakowską.

Zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego. Dolina Prądnika i historyczne zamki

Poza podziemiami i ostańcami skalnymi turyści mogą podziwiać urokliwą Dolinę Prądnika, przez którą wytyczono szlaki spacerowe. W granicach parku znajdują się także średniowieczne ruiny w Ojcowie oraz zabytkowy zamek w Pieskowej Skale.

Obszar ten w doskonały sposób spaja walory przyrodnicze z dziedzictwem historycznym. Mimo statusu najmniejszego parku narodowego w kraju, zapewnia mnóstwo ciekawych punktów do odkrycia w trakcie pieszych wędrówek.

Tego nie wiecie – Małopolska