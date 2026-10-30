To najpiękniejsza wieś w Małopolsce. Podhalańska perełka zachwyca turystów

Wybór najurokliwszej wsi w Małopolsce nie jest prostym zadaniem, ponieważ tak naprawdę całe województwo obfituje w zachwycające widoki, żywy folklor góralski oraz niepowtarzalne osady. Aby więc rozstrzygnąć ten dylemat, o wskazanie najbardziej urokliwej miejscowości na Podhalu poprosiliśmy sztuczną inteligencję. Po przeanalizowaniu atrakcyjności turystycznej, popularności oraz wyjątkowego klimatu poszczególnych lokalizacji, algorytm bez wahania wytypował Chochołów jako absolutnego faworyta.

Chochołów to najpiękniejsza wieś w województwie małopolskim

Chochołów znajduje się nad prawym brzegiem rzeki Czarny Dunajec, w odległości około 20 kilometrów na zachód od Zakopanego. Sztuczna inteligencja uznała, że to właśnie ta miejscowość powinna nosić tytuł najpiękniejszej wsi w całym regionie. Czym podhalańska perełka zasłużyła na tak wysoką ocenę i co sprawia, że jest aż tak wyjątkowa? Lista jej atutów jest naprawdę długa.

Drewniana architektura na Podhalu

Miejscowość uchodzi za jedną z najlepiej zachowanych i najbardziej rozpoznawalnych osad na całym Podhalu, a jej znakiem rozpoznawczym jest unikalna, drewniana architektura. Niezwykłą ciekawostką tego miejsca jest „chałupa z jednej jedli”, czyli budynek wzniesiony z pojedynczego pnia jodły, którą ścięto na wzgórzu Ostrysz ponad sto lat temu.

Nie tylko historyczna zabudowa sprawia jednak, że podróżni chętnie odwiedzają te strony, gdyż równie ważne są panujący tu spokój, sąsiedztwo Tatr i żywa kultura góralska. Chochołów stanowi więc doskonały cel podróży dla każdego, kto pragnie doświadczyć prawdziwego klimatu Podhala i na własne oczy przekonać się, jak prezentowała się tradycyjna wieś w dawnych czasach.

Atrakcje turystyczne w Chochołowie. Co warto tam zobaczyć?

Odwiedzający podhalańską miejscowość nie mogą narzekać na nudę, ponieważ wieś zapewnia przyjezdnym całkiem sporo różnorodnych rozrywek. Wśród najciekawszych punktów na mapie Chochołowa znajdują się między innymi Chochołowskie Termy, będące największym tego typu obiektem na Podhalu, oferującym całodniowy relaks w basenach termalnych, jacuzzi oraz rozbudowanej strefie wellness. Kolejną atrakcją są zabytkowe drewniane domy, które stanowią historyczne serce miejscowości i prezentują tradycyjną architekturę regionu. Warto również odwiedzić Muzeum Powstania Chochołowskiego, miejscowy Kościół św. Jacka w Chochołowie, a także wybrać się na malowniczą Polanę Chochołowską.

Najpiękniejsza wieś w Małopolsce - Chochołów