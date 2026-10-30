Dzisiaj około 8:15 w aptece na krakowskiej Krowodrzy młody mężczyzna zaatakował nożem farmaceutki.

Trzy farmaceutki bohatersko obezwładniły napastnika, zamykając go w pomieszczeniu apteki, mimo że same odniosły powierzchowne obrażenia.

Na miejsce wezwano służby, 24-letni napastnik został zatrzymany przez policję.

Atak nożownika w krakowskiej aptece. Farmaceutki powstrzymały sprawcę

Do mrożących krew w żyłach scen doszło w piątkowy poranek w jednej z aptek w krakowskiej dzielnicy Krowodrza. Młody mężczyzna wszedł do placówki, udając pacjenta potrzebującego pilnej pomocy medycznej. Gdy pracownice zajęły się jego ranną ręką, ten nagle wyciągnął nóż i przystawił go do szyi jednej z kobiet.

Widząc bezpośrednie zagrożenie życia koleżanki, pozostałe pracownice apteki natychmiast ruszyły na pomoc, próbując obezwładnić napastnika. W trakcie szamotaniny doznały obrażeń, jednak ich zdecydowana postawa przyniosła skutek. Farmaceutkom udało się ostatecznie zamknąć agresora do jednego z pomieszczeń apteki, po czym natychmiast wezwały na miejsce służby ratunkowe.

Dzięki szybkiej interwencji policji 24-letni napastnik został zatrzymany i odizolowany. W wyniku tego brutalnego zajścia poszkodowane zostały trzy kobiety w wieku: 35, 39 i 56 lat, które na szczęście odniosły jedynie powierzchowne obrażenia rąk.

- Przyszłam kupić leki, nie wiedziałam nic o napadzie. To straszne. W środku, na korytarzu, jest pełno krwi - powiedziała reporterce "Super Expressu" pani Elżbieta, mieszkanka Krakowa.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

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