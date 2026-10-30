Atak w aptece. Bohaterskie farmaceutki powstrzymały nożownika. "Przyszłam kupić leki, na korytarzu jest pełno krwi"

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
Anita Leszaj
Anita Leszaj
2026-10-30 14:22

W piątek, 30 października około godziny 8:15, w jednej z aptek na terenie krakowskiej Krowodrzy doszło do dramatycznych wydarzeń! Do placówki wszedł młody mężczyzna z widocznymi obrażeniami ręki, a pracujące na miejscu farmaceutki podjęły próbę udzielenia mu pierwszej pomocy. W pewnym momencie sytuacja stała się niezwykle niebezpieczna, gdy mężczyzna wyciągnął nóż i przyłożył go do szyi jednej z kobiet.

  • Dzisiaj około 8:15 w aptece na krakowskiej Krowodrzy młody mężczyzna zaatakował nożem farmaceutki.
  • Trzy farmaceutki bohatersko obezwładniły napastnika, zamykając go w pomieszczeniu apteki, mimo że same odniosły powierzchowne obrażenia.
  • Na miejsce wezwano służby, 24-letni napastnik został zatrzymany przez policję.

Atak nożownika w krakowskiej aptece. Farmaceutki powstrzymały sprawcę

Do mrożących krew w żyłach scen doszło w piątkowy poranek w jednej z aptek w krakowskiej dzielnicy Krowodrza. Młody mężczyzna wszedł do placówki, udając pacjenta potrzebującego pilnej pomocy medycznej. Gdy pracownice zajęły się jego ranną ręką, ten nagle wyciągnął nóż i przystawił go do szyi jednej z kobiet.

Widząc bezpośrednie zagrożenie życia koleżanki, pozostałe pracownice apteki natychmiast ruszyły na pomoc, próbując obezwładnić napastnika. W trakcie szamotaniny doznały obrażeń, jednak ich zdecydowana postawa przyniosła skutek. Farmaceutkom udało się ostatecznie zamknąć agresora do jednego z pomieszczeń apteki, po czym natychmiast wezwały na miejsce służby ratunkowe.

Dzięki szybkiej interwencji policji 24-letni napastnik został zatrzymany i odizolowany. W wyniku tego brutalnego zajścia poszkodowane zostały trzy kobiety w wieku: 35, 39 i 56 lat, które na szczęście odniosły jedynie powierzchowne obrażenia rąk.

- Przyszłam kupić leki, nie wiedziałam nic o napadzie. To straszne. W środku, na korytarzu, jest pełno krwi - powiedziała reporterce "Super Expressu" pani Elżbieta, mieszkanka Krakowa.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Korytarz z klatką schodową odgrodzony biało-czerwoną taśmą policji po ataku w aptece. O zdarzeniu przeczytasz na SE.
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