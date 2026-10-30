Nożownik zaatakował w Krakowie! Wtargnął do apteki, trzy kobiety ranne

W piątek 30 października, około godziny 8:15, w aptece przy ul. Galla w Krakowie doszło do ataku.

Mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby pracujące w aptece, raniąc je.

Napastnik również zranił się, po czym został zatrzymany przez policję.

Atak nożownika w Krakowie. Trzy osoby ranne

Do zdarzenia doszło w piątek, 30 października, w godzinach porannych. Jak opisuje "Gazeta Krakowska", zgłoszenie o niebezpiecznym incydencie wpłynęło około godziny 8:15. To właśnie wtedy do apteki zlokalizowanej przy ulicy Galla w Krakowie wszedł dorosły mężczyzna, trzymający w ręku ostre narzędzie. Napastnik bez żadnego wyraźnego powodu zaatakował pracujące tam osoby, zadając im rany.

Następnie agresor skierował swoją furię przeciwko samemu sobie. Mężczyzna zaczął zadawać sobie ciosy ostrym narzędziem, powodując u siebie obrażenia ciała. Na szczęście krakowscy policjanci, którzy błyskawicznie pojawili się na miejscu zdarzenia, zdołali szybko obezwładnić i zatrzymać agresywnego napastnika. Wymagał on pomocy medycznej ze względu na obrażenia powstałe na wskutek autoagresji. Motywacja jego działania nie jest na razie znana.

- Dzisiaj, około godz. 8:15 do jednej z aptek na terenie krakowskiej Krowodrzy wszedł młody mężczyzna obrażeniami ręki. Pracujące na miejscu farmaceutki natychmiast próbowały udzielić mu pomocy. W pewnym momencie mężczyzna przyłożył jednej z kobiet nóż do szyi. Pozostałe pracownice podjęły próbę obezwładnienia napastnika, doznając przy tym obrażeń. Farmaceutkom udało się ostatecznie zamknąć go w pomieszczeniu apteki, po czym wezwały policję. 24-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. Na miejscu trwają oględziny. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały trzy kobiety w wieku 35, 39 i 56 lat. Posiadają powierzchowne obrażenia rąk. Obecnie jest im udzielna pomoc medyczna - relacjonuje małopolska policja.

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