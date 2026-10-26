Małopolska Chata Podcieniowa została uznana za najpiękniejszy dom na świecie w konkursie Global Architecture & Design Awards 2021.

Projekt został zrealizowany w Zabierzowie pod Krakowem. Czerpie on inspiracje z polskiej drewnianej architektury podcieniowej, w tym z domów podcieniowych zlokalizowanych przy rynku w Lanckoronie.

Z okazji jubileuszu 10-lecia projektu BXB studio uruchomiło usługę "Spersonalizowane Domy Polskie", która pozwala klientom indywidualnym zamówić dostosowane wersje nagradzanych projektów, takich jak nowa Mała Chata Podcieniowa.

Małopolska Chata Podcieniowa została uznana za najpiękniejszy dom na świecie

Dziesięć lat temu w głowie krakowskiego architekta narodziła się wizja, która zachwyciła międzynarodowe gremia. Bogusław Barnaś stworzył koncepcję, która w 2021 roku została okrzyknięta najlepszą na globie w kategorii Private Residence (Small-Medium) (Built). O tym spektakularnym sukcesie zdecydowało profesjonalne jury składające się z wybitnych ekspertów z całego świata, takich jak Anne Cecilie Haug ze słynnej pracowni Snøhetta czy Dan Howarth z prestiżowego portalu Dezeen. Jury nie miało wątpliwości – to właśnie polska tradycja połączona z nowoczesnością zasłużyła na miano absolutnego arcydzieła, wyróżniającego się na tle globalnych realizacji.

- Małopolska Chata Podcieniowa to dom designerski ale jednocześnie trwały i ponadczasowy bo zakorzeniony w tradycji. Wierzymy w BXB studio, że dzięki temu jest on czymś więcej niż tylko nowoczesnym budynkiem - ocenił Bogusław Barnaś (BXB studio).

W tym przypadku nie skończyło się na jednym laurze. Projekt Małopolskiej Chaty Podcieniowej to jeden z częściej nagradzanych projektów, otrzymał liczne nagrody krajowe oraz międzynarodowe, m.in.:

Nagroda European Property Awards 2021-2022

Nagroda German Design Awards Special 2022

Nagroda RTF Global Architecture & Design Awards

Nagroda World Design Awards 2021

Nagroda Małopolskiej Izby Architektów – „Architekci Małopolski 2017”

Nagroda Silver A’Design Award and Competition – 2022 [WŁOCHY, COMO]

Nagroda Architecture Masterprize – Honorable Mention 2022

Nominacja ArchDaily – Building of the Year

Nominacja w kategorii MocNa Rzecz – MocArty RMF Classic 2022

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Wielka architektura coraz bardziej dostępna

Przez lata posiadanie takiego domu wydawało się jedynie odległym marzeniem dla większości inwestorów. Jednak ogromne zainteresowanie, jakim cieszyła się Małopolska Chata Podcieniowa, skłoniło twórców do wykonania przełomowego kroku. Dziś Chatę Podcieniową od Bogusława Barnasia może zamówić każdy.

Architekci z BXB studio postanowili stworzyć unikalną ofertę pod nazwą Spersonalizowane Domy Polskie. Nowością w tej kolekcji jest Mała Chata Podcieniowa, która stanowi bardziej kompaktową, ale równie funkcjonalną wersję swojej legendarnej „starszej siostry”. Dzięki temu systemowi pracy, autorski i nagradzany projekt domu może zostać precyzyjnie dopasowany do indywidualnych potrzeb, budżetu oraz specyfiki działki.

- Gdy Bogusław przedstawił mi wizję serii „Chat podcieniowych”, w pierwszej chwili miałem ambiwalentne odczucia – z jednej strony – ktoś wprost inspiruje się moim domem, a z drugiej – jednak fajnie, że projekt ewoluuje. W nowej serii udało się zawrzeć wszystko, co najlepsze z „królowej matki”, a dodatkowo metraż został zmniejszony przy zachowaniu „starej” funkcjonalności. Jednak najważniejsze jest to, że projekty dalej mają w sobie to coś, czyli pierwiastek Polskiej Architektury Drewnianej z domieszką BXB. Mówią, że „Królowa jest tylko jedna” – patrząc przez pryzmat nowego wcielenia „chat podcieniowych”, nowe projekty niosą ze sobą niepowtarzalną magię, jaką może dać tylko jedno wyjątkowe miejsce na ziemi – Twój dom. A Twój dom również zasługuje na to, by być równie wyjątkowy - powiedział właściciel Małopolskiej Chaty Podcieniowej.

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