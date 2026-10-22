Potężny kolos pod Gubałówką podzielił Zakopane. Zmieni panoramę miasta?

Spis treści
- Centrum Gubałówka zmieni okolice Krupówek?
- 25-metrowy kolos w Zakopanem przysłoni Gubałówkę?
- Decyzja radnych z Zakopanego w sprawie Centrum Gubałówka
- Gubałówka była wizytówką Zakopanego. Teraz wygląda jak wielki bazar
- "Nie chcemy takiego Zakopanego". Internauci komentują budowę pod Gubałówką
- Inwestor zaoferuje miastu grube miliony?
- Kiedy powstanie Centrum Gubałówka?
Centrum Gubałówka zmieni okolice Krupówek?
Firma Bulas Bazar planuje budowę gigantycznego obiektu przy ul. Szkolnej 2A, dokładnie w miejscu, gdzie obecnie funkcjonuje parking. Teren znajduje się w absolutnym centrum ruchu turystycznego, rzut kamieniem od Krupówek i dolnej stacji kolejki na Gubałówkę.
Nowy kompleks ma mieć charakter wielofunkcyjny. Projekt przewiduje powstanie trzyczęściowej strefy handlowo-usługowej, przestrzeni hotelowej oferującej kilkadziesiąt pokoi, basenu oraz podziemnego parkingu dla setek aut. Inwestor zaplanował także stworzenie zielonych dachów oraz ogrodów.
25-metrowy kolos w Zakopanem przysłoni Gubałówkę?
Początkowo wieżowiec miał mierzyć niemal 30 metrów (dokładnie 29,5). Po dyskusjach z radnymi inwestor zdecydował się obniżyć budynek o jedną kondygnację, schodząc do 25 metrów.
Taka bryła i tak zdecydowanie zdominuje otoczenie. Główną osią sporu jest to, jak nowy budynek wpłynie na tradycyjny, podhalański charakter miasta i czy nie zablokuje widoku na kultową Gubałówkę.
Agata Nowakowska-Wolak, prezes Podhalańskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, zwracała uwagę, że budynek mógłby wystawać około 17 metrów ponad sąsiadującą estakadę. W jej ocenie inwestycja może znacząco ingerować w krajobraz.
Jednak 17 metrów dość mocno zasłoni widok na Gubałówkę. Inaczej wygląda budynek wpisany w zbocze, jak hotel czy sanatoria, a ten budynek jest bliżej nas - mówiła Agata Nowakowska-Wolak, czytamy na portalu 24tp.pl.
Decyzja radnych z Zakopanego w sprawie Centrum Gubałówka
Komisja Urbanistyki i Rozwoju Rady Miasta Zakopane zajęła się projektem Centrum Gubałówka. Po głosowaniu, w którym wzięło udział sześciu radnych, zapadła decyzja o akceptacji 25-metrowego wariantu. Cztery głosy były na tak, jeden radny zagłosował przeciwko, a jeden wstrzymał się od decyzji.
Decyzja komisji nie daje jeszcze zielonego światła na wbicie pierwszej łopaty. Zatwierdzono jedynie parametry budynku, a sam projekt czeka dalsza droga urzędowa.
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Gubałówka była wizytówką Zakopanego. Teraz wygląda jak wielki bazar
"Nie chcemy takiego Zakopanego". Internauci komentują budowę pod Gubałówką
O pomyśle budowy głośno zrobiło się również w sieci. Kiedy "Tygodnik Podhalański" napisał o sprawie na swoim Facebooku, pod postem wybuchła gorąca dyskusja. Internauci są przerażeni, że potężny kompleks pozbawi Zakopane jego góralskiej duszy i kameralnego klimatu.
Chcecie Las Vegas a my oczekujemy klimatycznego i kameralnego miejsca - napisała jedna z komentujących pod postem.
Wielu komentujących uderzyło w architektoniczne aspekty projektu, wątpiąc w to, że taka inwestycja w ogóle pasuje do zimowej stolicy Polski.
Absolutnie nie pasuje do infrastruktury podhalanskiej gdzie sa granice normy?
My nie chcemy takiego Zakopanego
Dziwne, ze budując dom w powiecie tatrzańskim musiałam mieć projekt, ktory wpisuje sie w krajobraz, kalenica te sprawy, a tu proszę bardzo.
- czytamy w sekcji komentarzy pod postem na Facebooku.
Inwestor zaoferuje miastu grube miliony?
Podczas spotkań z radnymi padła niezwykła deklaracja. Zasygnalizowano, że jeśli miasto zgodzi się na inwestycję, inwestor mógłby dofinansować kwotą od 2 do 2,5 mln zł budowę parku przy Bulwarach Słowackiego. Warto jednak pamiętać, że na ten moment to jedynie luźna obietnica, a nie formalnie zapisana kwota.
Kiedy powstanie Centrum Gubałówka?
Losy Centrum Gubałówka nie są jeszcze przesądzone. W tej chwili nie ma pewności, kiedy i w jakiej dokładnie formie projekt zostanie ukończony. Budowa potężnego obiektu w centrum Zakopanego nadal rodzi wiele pytań, zwłaszcza tych dotyczących ochrony naturalnego piękna regionu.
Kluczowe będą decyzje, które zapadną na kolejnych etapach procesu planistycznego i to, czy ewentualne modyfikacje uwzględnią obawy lokalnej społeczności i znawców krajobrazu.