Głodny? W Circle K jest smacznie i naprawdę tanio!

Wszystko drożeje, więc oszczędzasz na niektórych produktach. Jednak w Circle K nie musisz martwić się o portfel. Tutejsze przekąski i dania to nie tylko jakość i wygoda, ale również niska cena. A to się liczy, gdy chcesz szybko zaspokoić głód. Circle K przygotowało nowe Food Deals, czyli przekąski i gotowe dania kupowane podczas podróży czy po prostu w biegu. Najpopularniejsze produkty gastronomiczne dostępne są na stacjach.

W ramach promocji użytkownicy programu extra mogą kupić wybrane produkty gastronomiczne w specjalnych cenach. Rożek z jabłkiem kosztuje tylko 2 zł, Hot Dog z parówką w bułce francuskiej 4 zł, a zapiekanka z polędwiczką z kurczaka 9 zł. To produkty, które należą do jednych z najchętniej wybieranych przekąsek na stacjach Circle K i sprawdzają się zarówno jako szybkie śniadanie, przekąska w ciągu dnia, jak i posiłek w trasie.

Autor: Circle K/ Materiały prasowe

Może być jeszcze korzystniej, gdy zdecydujesz się na zestaw Meal Deals. Łączysz po prostu przekąskę z napojem. W ofercie dostępny jest rożek z jabłkiem i napój za 7 zł, Hot Dog z napojem to 9 zł oraz zapiekanka z napojem - 14 zł. Do wyboru są m.in. napoje 0,5 l: Pepsi, 7UP, Mirinda, Mountain Dew, Lipton Ice Tea, Lipton Spark oraz Extremum Original 0,25 l.

Promocja obowiązuje na wybranych stacjach Circle K w Polsce i jest dostępna dla uczestników programu lojalnościowego extra. Aby skorzystać z promocyjnych cen, wystarczy przed dokonaniem płatności zeskanować kartę lub aplikację programu.