Tak ogrzejesz dom bez grzejników. Zrobi się ciepło zanim rozpocznie się sezon grzewczy. Jak uzyskać ciepełko w domu?

Mimo jesiennej fali zimna, wiele mieszkań pozostaje nieogrzewanych, gdyż zarządcy czekają na stałe spadki temperatur.

Skutecznie zatrzymaj uciekające ciepło, regulując okna na tryb zimowy i uszczelniając drzwi, by poczuć wyraźną różnicę w komforcie.

Odkryj zaskakujący trik z piekarnikiem, który podniesie temperaturę w kuchni o kilka stopni, a także poznaj inne sposoby na ciepły dom bez włączania kaloryferów.

Sezon grzewczy w Polsce nie jest ustawowo określony żądnymi datami i konkretnymi wskaźnikami. W wiekszości przypadków o włączeniu kaloryferów decyduje zarządca budynki i robi to, gdy temperatury przez kilka dni spadają poniżej 12-15 st. Celsjusza. Pierwsza w tym roku fala zimna, jaka przetacza się przez Polskę oznacza, że w wielu miejscach nie zdecydowano się jeszcze na włączenie grzejników.

Zrób to, a w domu zrobi się cieplej. Sposób na dogrzanie mieszkania bez rozkręcania grzejników

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak codziennie zachowanie mogą sprawiać, że ciepłe powietrze ucieka z domu. Jeżeli zastanawiasz się, jak docieplić mieszkanie bez konieczności rozkręcania grzejników to koniecznie poznaj te sposoby.

Przede wszystkim cieple powietrze ucieka przez drzwi i okna. Przed zimą warto sprawdzić, czy są one szczelne. Czasowym rozwiązaniem może okazać się rozłożenie koca lub ręczników pod oknami i drzwiami wejściowymi. Dzięki temu chłodne powietrze nie będzie przedostawało się do wnętrza.

Ważną czynnością jest również regulacja okien w trybie lato - zima. Zanim przejdziemy do instrukcji, warto zrozumieć, jak działają te regulacje. Za szczelność okna odpowiada niewielki element w kształcie rolki lub mimośrodu, znajdujący się na bocznej krawędzi skrzydła okiennego, po stronie klamki. Jego pozycja decyduje o sile docisku skrzydła do ramy okna. Zaleca się dostosowywanie tego ustawienia do aktualnych warunków pogodowych i pory roku. W trybie zimowym rolka dociskowa powinna być ustawiona tak, aby skrzydło mocno przylegało do uszczelek. Zapewnia to doskonałą izolację termiczną w chłodniejszych miesiącach, chroniąc przed zimnem, przeciągami i wilgocią.

Poza uszczelnianiem okien i drzwiami, pamiętaj o sile tekstyliów. Grube zasłony i rolety to Twoi sprzymierzeńcy – zaciągnięte po zmroku tworzą dodatkową warstwę izolacji, zatrzymując ciepło wewnątrz i blokując chłód z zewnątrz. Podobnie działają dywany i wykładziny, szczególnie na parterze czy w mieszkaniach nad nieogrzewanymi piwnicami, skutecznie izolując podłogę od zimna i sprawiając, że odczuwalna temperatura jest wyższa.

Częstym błędem w walce o ciepło jest całkowite rezygnowanie z wietrzenia pomieszczeń w obawie przed utratą nagromadzonego ciepła. Paradoksalnie, brak wentylacji prowadzi do wzrostu wilgotności powietrza, a wilgotne powietrze trudniej ogrzać i szybciej oddaje ciepło. Zamiast tego, stosuj krótkie, intensywne wietrzenie (tzw. wietrzenie szokowe) przez 5-10 minut z szeroko otwartymi oknami, przy zakręconych grzejnikach. Pozwala to wymienić powietrze bez wychłodzenia ścian i mebli, co jest kluczowe dla komfortu cieplnego i zdrowia.

Rób to codziennie, a w domu będzie wyraźnie cieplej

Jednym z mniej oczywistych sposobów na docieplenie mieszkania jest piekarnik. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nagrzany piekarnik może podwyższyć temperaturę w kuchni nawet o kilka stopni. To sprytny sposób, aby ogrzać pomieszczenie bez konieczności rozkręcania grzejników. Wystarczy, że chłodne dni będziesz więcej posiłków przygotowywać właśnie w piekarniku, a po skończonym pieczeniu otworzysz drzwi piekarnika. W ten sposób ciepłe powietrze będzie rozchodzić się po całej kuchni.

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