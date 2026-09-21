Zrób to zanim włączą grzejniki, a w domu będzie cieplej. Przez to tracisz ciepło, a gdy temperatury spadają poniżej 15 st. Celsjusza zaczynasz marznąć. Jak ocieplić mieszkanie bez grzejników?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-09-21 9:34

Jesień to czas, kiedy w Polsce startuje sezon grzewczy. Według obowiązujących przepisów w naszym kraju nie ma określone terminy, gdy włączane jest ogrzewanie. Zależy to przede wszystkim od temperatury. Pierwsze chłodne dni oznaczają, że w domu może zrobić się chłodniej, a mimo to kaloryfery nadal pozostają zimne. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że istnieją pewne czynności, które sprawią, że w domu będzie cieplej. Zrób to zanim włączą grzejniki.

Osoba w ciepłych skarpetach trzyma kubek z napojem i grzeje stopy o kaloryfer. O sposobach na ciepło w domu czytaj w SE.
Autor: Astrostar/ Shutterstock
  • Nadciągające ochłodzenie budzi pytania o rozpoczęcie sezonu grzewczego, który tradycyjnie zależy od indywidualnych decyzji zarządców.
  • Zanim grzejniki ruszą, możesz znacząco poprawić komfort cieplny w domu, regulując okna na tryb zimowy, co zwiększy ich szczelność.
  • Odkryj proste, ale skuteczne triki, takie jak użycie folii aluminiowej za grzejnikiem, aby maksymalnie wykorzystać ciepło i obniżyć rachunki!

Kiedy zaczną grzać? Sezon grzewczy 2026/2027

Do Polski nadciągnęło zimne powietrze. W wielu rejonach kraju temperatury spadły poniżej 15 st. Celsjusza. Prognozy na nadchodzące dni wskazują, że chłodna i deszczowa aura utrzyma się do końca tygodnia. Pierwszy tydzień października znów może przywitać nas ciepłem i słońcem. Niższe temperatury sprawiają, że wiele osób zaczyna się zastanawiać, kiedy zostanie włączone ogrzewanie. W Polsce sezon grzewczy najczęściej rusza na przełomie września lub października. Według przepisów nie ma jednego, określonego terminu i wszystko zależne jest od pogody. Najczęściej zarządcy decydują się na włączenie ogrzewania, gdy przez kilka dni temperatury utrzymują się na poziomie nie wyższym niż kilkanaście stopni. W rzeczywistości zależność ta jest płynna i decyzja o włączeniu kaloryferów podejmowana jest indywidualnie przez zarządców. 

Co zrobić, aby w domu było cieplej?

Pierwsze dni chłodu sprawiają, że wiele osób narzeka, że domu robi się zimno. Nie oznacza to jednak, że od razu trzeba dzwonić do zarządcy i dopytywać się o włączenie grzejników. W pierwszych, zimniejszych dniach z powodzeniem można samemu zadbać o to, aby w mieszkaniu zrobiło się cieplej. W Polsce wiele osób wciąż zapomina o sezonowej regulacji okien. Jest to czynność, która pozwala nam indywidualnie decydować i docisku skrzydła do ramy okiennej, co wpływa na ilość przepływającego powietrza. W praktyce oznacza to nic innego, jak szczelność okna. Regulacja lato-zima pozwala na ocieplenie lub delikatnie schłodzenie pomieszczania, w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Tryb zimowy to mocniejszych docisk, dzięki czemu mniej powietrza dostaje się do środka. Jak wyregulować okna na zimę? W ramach znajdują specjalnie zaczepy, które regulują poziom nacisku okna do ramy. W zależności od producenta okien mają one różne kształty. Mogą przypominać grzybki lub być prostokątne, Jeżeli zaczep znajduje się równolegle do podłoża lub jest blisko uszczelki to znaczy, że okno jet w trybie zimowym. Przez przekręceniu o 180 stopni ustawimy tryb letni. Jeżeli chcesz sprawdzić, w jakim trybie jest Twoje okno to możesz podstawić pod nie zapaloną świeczkę. Jeżeli płomień nieznaczenie się porusza to znaczy, że okno jest w trybie letnim. Zbyt mocne dociśnięcie skrzydła w trybie zimowym może prowadzić do szybszego zużycia uszczelek i mechanizmów, co w dłuższej perspektywie obniży ich trwałość i skuteczność. Warto też raz na kilka lat rozważyć wymianę zużytych uszczelek, nawet najlepsza regulacja nie pomoże, jeśli guma jest sparciała i popękana

Zrób to z grzejnikiem, gdy włączą ogrzewanie. W mieszkaniu od razu zrobi się cieplej

Mało osób wie, że moc grzejnika można zintensyfikować bez konieczności podkręcania regulacji. Podstawą się oczywiście odsłonięcie grzejnika, to znaczy przestawienie mebli, a także grubych zasłon. Ciekawym pomysłem jest również włożenie folii aluminiowej za grzejnikiem. Ważne, aby były ona skierowana błyszczącą stroną do kaloryfera. Będzie ona odbijała ciepło do środka pomieszczenia. Dzięki temu w pokoju zrobi się cieplej, bez konieczności rozkręcania mocy grzejnika. 

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