9-latek zwiedzał zamek w Czersku. Spojrzał pod nogi i dokonał historycznego odkrycia

Monetę znalazł 9-letni zwiedzający.

Półtorak pochodzi z 1624 roku i został wybity w Królewcu.

Srebrna moneta waży niespełna gram.

Młody odkrywca na Zamku w Czersku. 9-latek znalazł cenną monetę z XVII wieku

Chłopiec, zwiedzając Zamek w Czersku, dokonał nie lada wyczynu. Zwrócił uwagę na niewielki przedmiot leżący na ziemi, a po przekazaniu go specjalistom okazało się, że to wyjątkowe znalezisko. Według ustaleń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków to srebrny półtorak pruski z 1624 roku, pochodzący z czasów księcia Jerzego Wilhelma. Ten drobny pieniądz, wart 1,5 grosza i wyprodukowany w Królewcu, służył mieszkańcom do drobnych wydatków.

Srebrny półtorak ma ogromne znaczenie dla naukowców

Znaleziona moneta to drobiazg, który nie waży nawet jednego grama, jednak ma kolosalne znaczenie dla naukowców. Takie przedmioty dostarczają bezcennych informacji na temat tego, jak w dawnych czasach funkcjonował obieg pieniądza. Pomagają odtworzyć szczegóły codziennego życia ludzi mieszkających na tych terenach. W XVII wieku zamek w Czersku tętnił życiem, a odkryta moneta to kolejny fragment skomplikowanej historycznej układanki, pozwalającej poznać lepiej realia tamtej epoki.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pod wrażeniem. Dziękuje 9-latkowi

Bystre oko i odpowiedzialna postawa 9-latka nie umknęły uwadze ekspertów. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków złożył mu gratulacje. Chłopiec z pewnością zapamięta ten dzień na długo, stając się nieoczekiwanym bohaterem ważnego odkrycia na terenie średniowiecznej twierdzy.

„Takie znaleziska – nawet drobne monety, o wadze niespełna 1 g – pomagają archeologom i historykom uzupełniać obraz życia i obiegu pieniężnego na ziemiach polskich w XVII wieku. A fakt, że odnalazł je młody zwiedzający, pokazuje, że historia czasem czeka tuż pod stopami, gotowa zaskoczyć każdego, kto uważnie patrzy. Gratulujemy spostrzegawczości i dziękujemy za właściwą postawę!”.