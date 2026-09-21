Polacy notorycznie mylą wrzosy. Czym się różni wrzosiec od wrzosów? Który lepiej posadzić w jesiennym ogrodzie?

Wrzos i wrzosiec to dwie odmienne rośliny, często mylone z powodu podobieństwa, choć obie należą do rodziny wrzosowatych.

Kluczowa różnica to czas kwitnienia: wrzosy zdobią ogrody jesienią, a wrzośce rozkwitają już późną zimą i wiosną, wykazując odmienną mrozoodporność.

Odkryj, jak prawidłowo sadzić i pielęgnować te krzewinki, aby zapewnić im optymalne warunki wzrostu i cieszyć się ich pięknem przez cały rok.

Wrzos i wrzosiec - jaka jest różnica?

Wrzosy i wrzośce to dwie zupełnie inne rośliny. Choć nazwy brzmi podobnie i kwiaty są bardzo do sobie zbliżone to rośliny te należy do dwóch innych odmian. Gatunkowo zarówno wrzosy i wrzośce należy do rodziny wrzosowatych ale różni je wiele rzeczy. Jedną z najważniejszych jest czas kwitnienia. Jesienią kwitną wrzosy. Pokrywają się one kwiatami od lipca do października. Posiadają drobne liście, a kwiaty są małe i kielichowe. Wrzośce natomiast kwitną wiosną lub późną zimą. Mają ostre i igiełkowate liście oraz kwiatki przypominające dzwoneczki. Wrzosy dobrze znoszą zmienne warunki pogodowe. Są mrozoodporne i dobrze zimują w naszym klimacie. Wrzośce natomiast są bardziej wrażliwe i w bardzo mroźne i surowe zimy mogą przemarzać.

Jak sadzić i pielęgnować wrzosy?

Wrzosy to gatunek niskich, krzewinkowatych roślin. Ich małe, dzwonkowate kwiaty pojawiają się nawet do pierwszych przymrozków. W Polsce wrzosy naturalnie występują na łąkach oraz torfowiskach. Wrzosy chętnie sadzone są wczesną jesienią. Świetnie kwitną zarówno na donicach, jak i w glebie. Jedną z podstawowych ich pielęgnacji jest odpowiednia ziemia. Wrzosy najlepiej rosną w kwaśniej ziemi o pH od 3,5 do 5,5. Przed posadzeniem wrzosów do ziemi należy zadbać o prawidłową kwasowość podłoża. Możesz to zrobić sypiąc torf lub korę sosnową. Kiedy gleba jest już przygotowana, możesz przystąpić do sadzenia. Wykop dołki, które będą nieco większe niż bryła korzeniowa sadzonki. Pamiętaj, aby przed wsadzeniem rośliny dobrze ją podlać w doniczce. Delikatnie wyjmij wrzos z pojemnika, starając się nie uszkodzić korzeni. Umieść roślinę w dołku na takiej samej głębokości, na jakiej rosła w doniczce. Jeśli sadzisz kilka wrzosów, zachowaj odpowiednie odstępy, zazwyczaj około 20-30 cm, aby miały miejsce na rozrost i stworzyły piękny, zwarty dywan. Po umieszczeniu rośliny w dołku, zasyp go przygotowaną ziemią i delikatnie ugnieć wokół podstawy, aby usunąć kieszenie powietrzne.

Autor: Alut/ Getty Images Dlaczego wrzosy brązowieją i marnieją?

Jak sadzić i pielęgnować wrzośce?

Wrzośce to zimozielone krzewinki, które zdobią ogrody i doniczki wczesną wiosną. Choć należą do tego samego gatunku co wrzosy, są zupełnie inną odmianą.

Wrzośce, podobnie jak wrzosy, preferują słoneczne stanowiska. Pełne słońce jest idealne, ale tolerują również lekki półcień, szczególnie w gorących klimatach, gdzie popołudniowe słońce może być zbyt intensywne. To jeden z najważniejszych kroków. Wrzośce wymagają gleby kwaśnej (pH 4.5-5.5), przepuszczalnej i bogatej w próchnicę. Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że najlepszymi terminami na sadzenie wrzośców jest wiosna oraz wczesna jesień, września do października. Sadzenie wiosenne daje roślinom czas na ukorzenienie się przed latem, natomiast jesienne pozwala im dobrze zaaklimatyzować się przed nadejściem pierwszych mrozów. Aby posadzić wrzośce, wykop większe dołki niż bryła korzeniowa sadzonki, a przed wsadzeniem rośliny obficie podlej ją w doniczce. Następnie delikatnie wyjmij roślinę z pojemnika, starając się nie naruszyć korzeni. Umieść wrzosiec w dołku, a następnie zasyp go przygotowaną glebą. Pamiętaj, aby delikatnie ugnieść ziemię wokół podstawy, aby usunąć kieszenie powietrzne. Na koniec obficie podlej świeżo posadzone wrzośce. Na koniec warto zastosować warstwę ściółki, na przykład z kory sosnowej, zrębków drzew iglastych lub kwaśnego torfu.

Autor: Volha Halkouskaya/ Getty Images Wrzosiec krwisty

8